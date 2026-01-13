LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.02

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.02 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.02 de League of Legends

Champions

Aatrox : dégâts progressifs du passif + dégâts du A aux monstres

Ashe : AD

Draven (corrigé avec un micro-patch, A)

Maître Yi : armure + A

Taliyah (jungle) : A + E

Varus : A + Z

Viego : vitesse d'attaque + A

Gwen (jungle) : passif

Jayce (jungle) : A

Lillia : A + Z

Malphite : E + Z + R

Nunu : A + Z + E

Sivir : armure + vitesse d'attaque

Smolder : armure

Zed (jungle) : passif

Systèmes

Fiendhunter bolts : vitesse d'attaque + multiplicateur de crit + bonus de dégâts bruts

Hexoptics 44 : AD + distance pour les dégâts max

Bandlepipes : coût

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, la première de la saison 1 de l'année. Le développeur a d'abord constaté que les parties semblent légèrement plus longues, d'autant qu'elles commencent un peu plus tôt qu'auparavant. Pourtant, les joueurs ont l'impression qu'elles se déroulent plus vite, et cela serait lié aux apparitions plus fréquentes de sbires. De plus, la surcroissance cristalline donne aussi l'impression de progresser plus rapidement, et les Barons Nashor sont éliminés sans tarder. Aucun changement n'est donc prévu à ce niveau, mais Riot Games continuera de surveiller ce point. Par contre, des changements risquent d'arriver au niveau de la vision avec le patch 26.03.La mise à jour 26.02 n'amènera par conséquent pas d'ajustements majeurs au niveau des systèmes. Les champions seront les principaux concernés, et pour en savoir plus, découvrez unci-dessous.