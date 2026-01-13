LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.02

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 14 janvier 2026 à 11h25
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.02 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.02
Le patch 26.02 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le jeudi 22 janvier 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.02 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.02, la première de la saison 1 de l'année. Le développeur a d'abord constaté que les parties semblent légèrement plus longues, d'autant qu'elles commencent un peu plus tôt qu'auparavant. Pourtant, les joueurs ont l'impression qu'elles se déroulent plus vite, et cela serait lié aux apparitions plus fréquentes de sbires. De plus, la surcroissance cristalline donne aussi l'impression de progresser plus rapidement, et les Barons Nashor sont éliminés sans tarder. Aucun changement n'est donc prévu à ce niveau, mais Riot Games continuera de surveiller ce point. Par contre, des changements risquent d'arriver au niveau de la vision avec le patch 26.03.

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La mise à jour 26.02 n'amènera par conséquent pas d'ajustements majeurs au niveau des systèmes. Les champions seront les principaux concernés, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 26.02 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Aatrox : dégâts progressifs du passif + dégâts du A aux monstres
  • Ashe : AD
  • Draven (corrigé avec un micro-patch, A)
  • Maître Yi : armure + A
  • Taliyah (jungle) : A + E
  • Varus : A + Z
  • Viego : vitesse d'attaque + A
Nerfs
  • Gwen (jungle) : passif
  • Jayce (jungle) : A
  • Lillia : A + Z
  • Malphite : E + Z + R
  • Nunu : A + Z + E
  • Sivir : armure + vitesse d'attaque
  • Smolder : armure
  • Zed (jungle) : passif

Systèmes 

Buffs
  • Fiendhunter bolts : vitesse d'attaque + multiplicateur de crit + bonus de dégâts bruts
  • Hexoptics 44 : AD + distance pour les dégâts max
Nerf
  • Bandlepipes : coût
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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