LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.02

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.02 de LoL dans cet article.
Le patch 26.02 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le jeudi 22 janvier 2026 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 26.02 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.02
, la première de la saison 1 de l'année. Le développeur a d'abord constaté que les parties semblent légèrement plus longues, d'autant qu'elles commencent un peu plus tôt qu'auparavant. Pourtant, les joueurs ont l'impression qu'elles se déroulent plus vite, et cela serait lié aux apparitions plus fréquentes de sbires. De plus, la surcroissance cristalline donne aussi l'impression de progresser plus rapidement, et les Barons Nashor sont éliminés sans tarder. Aucun changement n'est donc prévu à ce niveau, mais Riot Games continuera de surveiller ce point. Par contre, des changements risquent d'arriver au niveau de la vision avec le patch 26.03.
La mise à jour 26.02 n'amènera par conséquent pas d'ajustements majeurs au niveau des systèmes. Les champions seront les principaux concernés, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 26.02 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Aatrox : dégâts progressifs du passif + dégâts du A aux monstres
- Ashe : AD
- Draven (corrigé avec un micro-patch, A)
- Maître Yi : armure + A
- Taliyah (jungle) : A + E
- Varus : A + Z
- Viego : vitesse d'attaque + A
- Gwen (jungle) : passif
- Jayce (jungle) : A
- Lillia : A + Z
- Malphite : E + Z + R
- Nunu : A + Z + E
- Sivir : armure + vitesse d'attaque
- Smolder : armure
- Zed (jungle) : passif
Systèmes
Buffs
Nerf
- Fiendhunter bolts : vitesse d'attaque + multiplicateur de crit + bonus de dégâts bruts
- Hexoptics 44 : AD + distance pour les dégâts max
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