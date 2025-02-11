LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.S1.4

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 février 2025 à 10h17
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.S1.4 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.S1.4
Le patch 25.S1.4 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le jeudi 20 février 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.S1.4 de League of Legends

La mise à jour 25.S1.4 de LoL amènera surtout des modifications au niveau des objets destinés aux tanks. En effet, "Riot Phroxzon" a d'abord partagé le constat selon lequel de nombreux tanks se voient contraints d'acheter l'Armure roncière, ce qui n'est pas toujours optimal en particulier contre les dégâts magiques. Certaines pièces vont être ajustées, et celles profitant excessivement à des champions comme Dr. Mundo ou Tahm Kench vont subir un nerf.

D'un autre côté, des ajustements seront proposés pour les bottes, dans l'optique de permettre aux ADC de faire plus de dégâts. Kog'Maw pourtant, devenu trop menaçant en raison du buff de la limite de vitesse d'attaque, fera l'objet d'un nerf. Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.S1.4 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Ashe
  • Ekko
  • Gangplank
  • Jayce
  • Nautilus 
  • Rakan
  • Sion
  • Teemo (jungle)
  • Yasuo 
Nerfs
  • Garen
  • Hwei
  • Kalista 
  • Kog'Maw
  • Lulu
  • Warwick (top)
Ajustements
  • Mel
  • Diana
  • Elise
  • Twitch (correction de bug)

Systèmes

Buffs
  • Merc Treads
  • Symbiotic Soles
Nerfs
  • Abyssal Mask
  • Fimbulwinter
  • Heartsteel
  • Plated Steelcaps
  • Unending Despair
Ajustement
  • Lame d'infini

Swiftplay

Champion nerf
  • Yorick
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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