LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.S1.4

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.S1.4 de LoL dans cet article.
Le patch 25.S1.4 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le jeudi 20 février 2025 sur League of Legends
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Ce que nous savons sur les notes de patch 25.S1.4 de League of Legends
La mise à jour 25.S1.4 de LoL
amènera surtout des modifications au niveau des objets destinés aux tanks. En effet, "Riot Phroxzon" a d'abord partagé le constat selon lequel de nombreux tanks se voient contraints d'acheter l'Armure roncière, ce qui n'est pas toujours optimal en particulier contre les dégâts magiques. Certaines pièces vont être ajustées, et celles profitant excessivement à des champions comme Dr. Mundo ou Tahm Kench vont subir un nerf.
D'un autre côté, des ajustements seront proposés pour les bottes, dans l'optique de permettre aux ADC de faire plus de dégâts. Kog'Maw pourtant, devenu trop menaçant en raison du buff de la limite de vitesse d'attaque, fera l'objet d'un nerf. Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.S1.4 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Ashe
- Ekko
- Gangplank
- Jayce
- Nautilus
- Rakan
- Sion
- Teemo (jungle)
- Yasuo
Ajustements
- Garen
- Hwei
- Kalista
- Kog'Maw
- Lulu
- Warwick (top)
- Mel
- Diana
- Elise
- Twitch (correction de bug)
Systèmes
Buffs
Nerfs
- Merc Treads
- Symbiotic Soles
Ajustement
- Abyssal Mask
- Fimbulwinter
- Heartsteel
- Plated Steelcaps
- Unending Despair
Swiftplay
Champion nerf
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