LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.S1.4

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.S1.4 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.S1.4 de League of Legends

Champions

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Teemo (jungle)

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Kalista

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Warwick (top)

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Lame d'infini

Swiftplay

Yorick

Le patch 25.S1.4 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreLa mise à jour 25.S1.4 deamènera surtout des modifications au niveau des objets destinés aux tanks. En effet, "Riot Phroxzon" a d'abord partagé le constat selon lequel de nombreux tanks se voient contraints d'acheter l'Armure roncière, ce qui n'est pas toujours optimal en particulier contre les dégâts magiques. Certaines pièces vont être ajustées, et celles profitant excessivement à des champions comme Dr. Mundo ou Tahm Kench vont subir un nerf.D'un autre côté, des ajustements seront proposés pour les bottes, dans l'optique de permettre aux ADC de faire plus de dégâts. Kog'Maw pourtant, devenu trop menaçant en raison du buff de la limite de vitesse d'attaque, fera l'objet d'un nerf. Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez unci-dessous.