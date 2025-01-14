LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.S1.2

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 janvier 2025 à 12h15
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.S1.2 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.S1.2
Le patch 25.S1.2 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le jeudi 23 janvier 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.S1.2 de League of Legends

La mise à jour 25.S1.2 de LoL amènera sans doute quelques changements en lien avec le Premier sang en tant qu'Exploit de force, bien que Riot ait prévenu que cet ajustement pourrait plutôt être effectué au cours du patch suivant, le 25.S1.3. Quoi qu'il en soit, la mise à jour du 23 janvier 2025 comprendra quelques modifications liées à Atakhan et aux pétales sanglants. Ces derniers feront l'objet d'un léger nerf tandis que la fréquence d'apparition d'Atakhan vorace devrait augmenter.

D'un autre côté, Tahm Kench et Cassiopeia pose de réels problèmes, c'est pourquoi ils verront aussi leur puissance se réduire. Le buff d'enchantement triomphant de Cassiopeia sera moins conséquent, et Tahm Kench, trop terrifiant en late game, devrait devenir un peu plus facile à tomber. D'autres changements sont prévus pour le patch 25.S1.2 de LoL, que nous vous invitons à consulter ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Maître Yi
  • Kayn (bleu)
  • Smolder
  • Evelynn
  • Yuumi
Nerfs
  • Cassiopeia
  • Tahm Kench
Système

Buffs
  • Domination Minor Vision Runes
  • Yun-Tal Wildarrows
Nerfs
  • Expérience des pétales sanglants
  • Effet Atakhan vorace 
Ajustements
  • Salutations de Dominik 
  • Atakhan vorace sera plus fréquent 

File rapide

Champions

Buffs
  • Qiyana
  • Rengar
  • Sivir
Nerfs
  • Kayle
  • Malzahar
  • Nilah
  • Singed
  • Teemo
  • Trundle
  • Urgot
  • Yorick
  • Zyra
Ajustements
  • Fréquence et forme d'Atakhan 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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