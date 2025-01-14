LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.S1.2

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.S1.2 de LoL dans cet article.
Le patch 25.S1.2 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le jeudi 23 janvier 2025 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 25.S1.2 de League of Legends
La mise à jour 25.S1.2 de LoL
amènera sans doute quelques changements en lien avec le Premier sang en tant qu'Exploit de force
, bien que Riot ait prévenu que cet ajustement pourrait plutôt être effectué au cours du patch suivant, le 25.S1.3. Quoi qu'il en soit, la mise à jour du 23 janvier 2025 comprendra quelques modifications liées à Atakhan et aux pétales sanglants. Ces derniers feront l'objet d'un léger nerf tandis que la fréquence d'apparition d'Atakhan vorace devrait augmenter.
D'un autre côté, Tahm Kench et Cassiopeia pose de réels problèmes, c'est pourquoi ils verront aussi leur puissance se réduire. Le buff d'enchantement triomphant de Cassiopeia sera moins conséquent, et Tahm Kench, trop terrifiant en late game, devrait devenir un peu plus facile à tomber. D'autres changements sont prévus pour le patch 25.S1.2 de LoL, que nous vous invitons à consulter ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
Système
- Maître Yi
- Kayn (bleu)
- Smolder
- Evelynn
- Yuumi
Buffs
Nerfs
- Domination Minor Vision Runes
- Yun-Tal Wildarrows
Ajustements
- Expérience des pétales sanglants
- Effet Atakhan vorace
- Salutations de Dominik
- Atakhan vorace sera plus fréquent
File rapide
ChampionsBuffs
Nerfs
Ajustements
- Kayle
- Malzahar
- Nilah
- Singed
- Teemo
- Trundle
- Urgot
- Yorick
- Zyra
- Fréquence et forme d'Atakhan
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