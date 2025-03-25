LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.7

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.7 de LoL dans cet article.
Le patch 25.6 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 2 avril 2025 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 25.7 de League of Legends
La mise à jour 25.7 de LoL
amènera des équilibrages au niveau des champions, en particulier Gwen et Naafiri devenues trop menaçantes, qui subiront en toute logique un nerf. D'un autre côté, des champions tels que Ivern ou Zoé verront leur puissance augmenter, ce qui laisse perplexe certains joueurs au regard des commentaires adressés à "Riot Phroxzon" sur X. Sans rentrer dans les détails, le développeur a également indiqué que des ajustements étaient prévus pour le système de détection de changement de voie
(Lane Swap), qui n'est pas encore tout à fait irréprochable.
Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.7 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Brand
- Ivern
- Olaf
- Shaco AD
- Trundle
- Volibear AD
- Zoé
Ajustements
- Darius
- Gwen
- Lillia
- Lulu
- Naafiri
Systèmes
Buffs
Nerfs
- Catalyst the Protector
- Umbral Glaive
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