LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.7

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.7 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.7 de League of Legends

Champions

Brand

Ivern

Olaf

Shaco AD

Trundle

Volibear AD

Zoé

Darius

Gwen

Lillia

Lulu

Naafiri

Xerath

Yone

Yorick

Systèmes

Catalyst the Protector

Umbral Glaive

Recall Homeguard

Le patch 25.6 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreLa mise à jour 25.7 deamènera des équilibrages au niveau des champions, en particulier Gwen et Naafiri devenues trop menaçantes, qui subiront en toute logique un nerf. D'un autre côté, des champions tels que Ivern ou Zoé verront leur puissance augmenter, ce qui laisse perplexe certains joueurs au regard des commentaires adressés à "Riot Phroxzon" sur X. Sans rentrer dans les détails, le développeur a également indiqué que des ajustements étaient prévus pour le(Lane Swap), qui n'est pas encore tout à fait irréprochable.Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez unci-dessous.