LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.7

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 mars 2025 à 11h12
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.7 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.7
Le patch 25.6 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 2 avril 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.7 de League of Legends

La mise à jour 25.7 de LoL amènera des équilibrages au niveau des champions, en particulier Gwen et Naafiri devenues trop menaçantes, qui subiront en toute logique un nerf. D'un autre côté, des champions tels que Ivern ou Zoé verront leur puissance augmenter, ce qui laisse perplexe certains joueurs au regard des commentaires adressés à "Riot Phroxzon" sur X. Sans rentrer dans les détails, le développeur a également indiqué que des ajustements étaient prévus pour le système de détection de changement de voie (Lane Swap), qui n'est pas encore tout à fait irréprochable. 

Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.7 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Brand
  • Ivern
  • Olaf
  • Shaco AD
  • Trundle
  • Volibear AD
  • Zoé
Nerfs
  • Darius
  • Gwen
  • Lillia
  • Lulu
  • Naafiri
Ajustements
  • Xerath
  • Yone
  • Yorick

Systèmes

Buffs
  • Catalyst the Protector
  • Umbral Glaive
Nerfs
  • Recall Homeguard
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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