LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.6

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.6 (25.S1.6) de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.6 de League of Legends

Champions

Jarvan IV

Jhin

Kai'sa

Kha'zix

Lillia

Lucian

Poppy

Smolder

Twisted Fate

Xin Zhao

Caitlyn

Corki

Darius (jungle)

Draven

Ezreal

Garen

Jinx

Karma

Maître Yi

Gwen

Naafiri

Singed

Systèmes

Warmogs

Serylda's

Système anti changement de voie (Lane Swap)

Primes des équipes perdantes

Le patch 25.6 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreLa mise à jour 25.6 deamènera des ajustements attendus par les joueurs depuis le dernier patch, à savoir concernant le système visant à lutter contre la pratique du Lane Swap. Actuellement, il est sollicité dans environ 1 % des parties, et Riot entend le perfectionner en mettant en place une solution plus viable sur le long terme. Par ailleurs, des changements sont aussi prévus pour mieux équilibrer les primes des équipes perdantes, et le développeur a assuré prêter une attention particulière à cet aspect du jeu. Enfin, Naafiri va recevoir un peu d'amour, et fera l'objet de changements visant à la rendre plus menaçante.Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez unci-dessous.