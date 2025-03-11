LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.6

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 mars 2025 à 12h09
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.6 (25.S1.6) de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.6
Le patch 25.6 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 19 mars 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.6 de League of Legends

La mise à jour 25.6 de LoL amènera des ajustements attendus par les joueurs depuis le dernier patch, à savoir concernant le système visant à lutter contre la pratique du Lane Swap. Actuellement, il est sollicité dans environ 1 % des parties, et Riot entend le perfectionner en mettant en place une solution plus viable sur le long terme. Par ailleurs, des changements sont aussi prévus pour mieux équilibrer les primes des équipes perdantes, et le développeur a assuré prêter une attention particulière à cet aspect du jeu. Enfin, Naafiri va recevoir un peu d'amour, et fera l'objet de changements visant à la rendre plus menaçante. 

Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.6 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Jarvan IV
  • Jhin
  • Kai'sa
  • Kha'zix
  • Lillia
  • Lucian
  • Poppy
  • Smolder
  • Twisted Fate
  • Xin Zhao
Nerfs
  • Caitlyn
  • Corki
  • Darius (jungle)
  • Draven
  • Ezreal
  • Garen
  • Jinx
  • Karma
  • Maître Yi
Ajustements
  • Gwen
  • Naafiri
  • Singed

Systèmes

Buffs
  • Warmogs
Ajustements
  • Serylda's
  • Système anti changement de voie (Lane Swap)
  • Primes des équipes perdantes
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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