LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.5

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 février 2025 à 14h53
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.5 (25.S1.5) de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.5
Le patch 25.5 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 5 mars 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.5 de League of Legends

La mise à jour 25.5 de LoL amènera des changements pour Ashe et Aphelios afin d'équilibrer la bot lane, et pour redonner plus de poids aux ADC, Riot Games estime que les nouveautés à venir à travers un système pour contrer le Lane Swap en début de partie devraient naturellement influer à ce niveau. Le développeur entend en effet mettre un terme à cette pratique en faisant des tourelles des unités surpuissantes et imprenables en cas de repérage de la présence d'un nombre trop important de joueurs au mid ou au top. De plus, des ajustements sont prévus pour quelques runes, mais le développeur a précisé encore réfléchir à leur nature exacte.

Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.5 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Aphelios
  • Dr. Mundo
  • Seraphine
  • Zed
Nerfs
  • Ambessa
  • Ashe
  • Aurore
  • Cho'Gath
  • Elise
  • K'Santé
  • Skarner
  • Yorick (jungle)
Ajustements
  • Poppy (réorientation vers un rôle de jungler ou top laner, et moins support)

Systèmes

Buffs (runes)
  • Sixième sens
  • Unflinching
Nerf (rune)
  • Axiom Arcanist 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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