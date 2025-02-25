LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.5

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.5 (25.S1.5) de LoL dans cet article.
Le patch 25.5 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 5 mars 2025 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 25.5 de League of Legends
La mise à jour 25.5 de LoL
amènera des changements pour Ashe et Aphelios afin d'équilibrer la bot lane, et pour redonner plus de poids aux ADC, Riot Games estime que les nouveautés à venir à travers un système pour contrer le Lane Swap
en début de partie devraient naturellement influer à ce niveau. Le développeur entend en effet mettre un terme à cette pratique en faisant des tourelles des unités surpuissantes et imprenables en cas de repérage de la présence d'un nombre trop important de joueurs au mid ou au top. De plus, des ajustements sont prévus pour quelques runes, mais le développeur a précisé encore réfléchir à leur nature exacte.
Comme d'habitude, plusieurs modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.5 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Aphelios
- Dr. Mundo
- Seraphine
- Zed
Ajustements
- Ambessa
- Ashe
- Aurore
- Cho'Gath
- Elise
- K'Santé
- Skarner
- Yorick (jungle)
- Poppy (réorientation vers un rôle de jungler ou top laner, et moins support)
Systèmes
Buffs (runes)
Nerf (rune)
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