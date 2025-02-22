LoL : Un nouveau système pour contrer le Lane Swap aurait été repéré

LoL Classic : 5 champions supplémentaires débarquent avec le patch 26.20
Le PBE du patch 26.20 de LoL a révélé l'identité des 5 champions qui rejoindront le roster Classic en octobre 2026.
New Anti-Lane Swap Mechanics:— Spideraxe (@Spideraxe30) February 21, 2025
- Fortification buff removed for all turrets
- If two non-jungler enemy champs appear in top or mid lane, the outer turrets now gains:
- 95% damage reduction
- Attacks are fully charged
- Deals 300% damage to minions
- Enemy champs gold and XP… pic.twitter.com/DREjG0rS1G
Nouvelles mécaniques anti-swap de laneCette nouvelle a tout de suite été relayée sur Reddit, et ont suscité des réactions mitigées et opposées. Certains se sentent soulagés que le développeur agisse pour mettre un terme à une pratique qu'ils redoutent, tandis que d'autres craignent que cela donne naissance à d'autres problèmes, comme des supports jouant avec le sort d'invocateur Châtiment (Smite) pour contourner le système. Le fait que la détection prenne fin après un délai prédéfini pourrait aussi tout simplement inviter une équipe à attendre un peu plus avant d'agir, par exemple en faisant usage de la téléportation de concert.
Si deux champions ennemis (non junglers) apparaissent sur la top lane ou la mid lane, les tourelles extérieures reçoivent désormais :
- Le buff de fortification est supprimé pour toutes les tourelles.
- 95 % de réduction des dégâts
- Des attaques entièrement chargées
- 300 % de dégâts infligés aux sbires
- Une réduction de 50 % de l'or et de l'XP gagnés par les champions ennemis
- Tous les golds des sbires et tourelles défendus sont redirigés vers l'allié le plus proche
- Le champion défendant reçoit un bonus de 20 % d'or et d'XP
- La détection commence à 1:30 et se termine à 4:00 pour la top lane, et commence à 2:25 pour la mid lane.
- L'image représente approximativement le rayon de détection, image communiquée par "FranktheBoxMonstr" sur Discord.
Spideraxe on anti lane swap changes
byu/popegonzo inleagueoflegends
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