LoL : Un nouveau système pour contrer le Lane Swap aurait été repéré

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 février 2025 à 12h54
La pratique du Lane Swap risque de disparaître sur LoL. Riot Games travaillerait à un nouveau système, le Lane Swap Detector.
LoL : Un nouveau système pour contrer le Lane Swap aurait été repéré
Sur LoL, la pratique du « Lane Swap » désigne une stratégie venant changer la répartition des joueurs sur la Faille au début d'une partie, dans l'optique d'éviter des matchsups problématiques. Les joueurs professionnels n'hésitent pas à y avoir recours, et Riot Games essaie depuis un certain temps d'y mettre un terme avec diverses mises à jour, telles que celle ayant rendu les tourelles plus résistantes, mais en vain. Le développeur ne semble toutefois pas avoir dit son dernier mot, en témoigne le nouveau système « Lane Swap Detector » en préparation.

Les tourelles du mid et du top vont devenir intouchables en début de partie sur LoL

Selon "Spideraxe", le compte X réputé pour ses découvertes concernant League, Riot Games serait bel et bien sur le point d'implanter un nouveau système pour lutter contre le Lane Swap en février 2025. Des données extraites sur le jeu révélant des détails sur son fonctionnement ont ainsi été communiquées sur le réseau.


Les changements suivants seront apportés au MOBA, faisant des tourelles des entités surpuissantes et peu convoitées par les groupes de joueurs en début de partie en cas de Lane Swap :
Nouvelles mécaniques anti-swap de lane
  • Le buff de fortification est supprimé pour toutes les tourelles.
Si deux champions ennemis (non junglers) apparaissent sur la top lane ou la mid lane, les tourelles extérieures reçoivent désormais :
  • 95 % de réduction des dégâts
  • Des attaques entièrement chargées
  • 300 % de dégâts infligés aux sbires
  • Une réduction de 50 % de l'or et de l'XP gagnés par les champions ennemis
  • Tous les golds des sbires et tourelles défendus sont redirigés vers l'allié le plus proche
  • Le champion défendant reçoit un bonus de 20 % d'or et d'XP
  • La détection commence à 1:30 et se termine à 4:00 pour la top lane, et commence à 2:25 pour la mid lane.
  • L'image représente approximativement le rayon de détection, image communiquée par "FranktheBoxMonstr" sur Discord.
range-tour-lane-swap-system
Cette nouvelle a tout de suite été relayée sur Reddit, et ont suscité des réactions mitigées et opposées. Certains se sentent soulagés que le développeur agisse pour mettre un terme à une pratique qu'ils redoutent, tandis que d'autres craignent que cela donne naissance à d'autres problèmes, comme des supports jouant avec le sort d'invocateur Châtiment (Smite) pour contourner le système. Le fait que la détection prenne fin après un délai prédéfini pourrait aussi tout simplement inviter une équipe à attendre un peu plus avant d'agir, par exemple en faisant usage de la téléportation de concert. 

Spideraxe on anti lane swap changes
byu/popegonzo inleagueoflegends

Riot Games n'a pas communiqué sur ce point à l'heure où nous écrivons ces lignes, et ce système est actuellement en cours de tests sur le PBE.

EDIT : Riot "Phroxzon" a confirmé sur X la véracité de ces informations.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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