LoL : Un nouveau système pour contrer le Lane Swap aurait été repéré

La pratique du Lane Swap risque de disparaître sur LoL. Riot Games travaillerait à un nouveau système, le Lane Swap Detector.

Les tourelles du mid et du top vont devenir intouchables en début de partie sur LoL

New Anti-Lane Swap Mechanics:

- Fortification buff removed for all turrets

- If two non-jungler enemy champs appear in top or mid lane, the outer turrets now gains:

- 95% damage reduction

- Attacks are fully charged

- Deals 300% damage to minions

- Enemy champs gold and XP… pic.twitter.com/DREjG0rS1G — Spideraxe (@Spideraxe30) February 21, 2025

Nouvelles mécaniques anti-swap de lane

Le buff de fortification est supprimé pour toutes les tourelles. Si deux champions ennemis (non junglers) apparaissent sur la top lane ou la mid lane, les tourelles extérieures reçoivent désormais :

95 % de réduction des dégâts

Des attaques entièrement chargées

300 % de dégâts infligés aux sbires

Une réduction de 50 % de l'or et de l'XP gagnés par les champions ennemis

Tous les golds des sbires et tourelles défendus sont redirigés vers l'allié le plus proche

Le champion défendant reçoit un bonus de 20 % d'or et d'XP

La détection commence à 1:30 et se termine à 4:00 pour la top lane, et commence à 2:25 pour la mid lane.

L'image représente approximativement le rayon de détection, image communiquée par "FranktheBoxMonstr" sur Discord.

Riot Games n'a pas communiqué sur ce point à l'heure où nous écrivons ces lignes, et ce système est actuellement en cours de tests sur le PBE.



EDIT : Riot "Phroxzon" a confirmé sur X la véracité de ces informations.

Sur, la pratique du « Lane Swap » désigne une stratégie venant changer la répartition des joueurs sur la Faille au début d'une partie, dans l'optique d'éviter des matchsups problématiques. Les joueurs professionnels n'hésitent pas à y avoir recours, et Riot Games essaie depuis un certain temps d'y mettre un terme avec diverses mises à jour, telles que celle ayant rendu les tourelles plus résistantes, mais en vain. Le développeur ne semble toutefois pas avoir dit son dernier mot, en témoigne leen préparation.Selon "Spideraxe", le compte X réputé pour ses découvertes concernantDes données extraites sur le jeu révélant des détails sur son fonctionnement ont ainsi été communiquées sur le réseau.Les changements suivants seront apportés au MOBA,Cette nouvelle a tout de suite été relayée sur Reddit, et ont suscité des réactions mitigées et opposées. Certains se sentent soulagés que le développeur agisse pour mettre un terme à une pratique qu'ils redoutent, tandis que d'autres craignent que cela donne naissance à d'autres problèmes, comme des supports jouant avec le sort d'invocateur Châtiment (Smite) pour contourner le système. Le fait que la détection prenne fin après un délai prédéfini pourrait aussi tout simplement inviter une équipe à attendre un peu plus avant d'agir, par exemple en faisant usage de la téléportation de concert.