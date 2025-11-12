LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.23

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.23 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.23 de League of Legends

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Champions

Aatrox (jungle)

Ahri

Cho'Gath (jungle)

Jayce (jungle)

Jhin

Malphite (jungle)

Miss Fortune

Rek'Sai

Riven (jungle)

Skarner

Swain

Tristana

Xayah

Zeri

Ashe

Caitlyn

Hwei

Jinx

Kai'Sa

Vladimir

Fizz

Mel

Dr. Mundo

Systèmes

Cape solaire

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et elle marquera surtout l'entrée de Zaahen, le nouveau champion du roster.Le développeur a d'ailleurs indiqué à son sujet qu'il avait d'abord été conçu pour être un support, mais que finalement, il avait été préféré de le penser comme un top laner.Le patch à venir amènera plusieurs ajustements au niveau des unités qui évoluent dans la jungle, et le but de la manœuvre est de tester des changements originaux pour que davantage de personnages soient en mesure d'incarner ce rôle, à l'instar de Fizz. D'un autre côté, Mel va être ajustée à la suite des observations effectuées pendant les Championnats du Monde, notamment à travers "Faker", et un bug important va être corrigé sur Dr. Mundo. Ce dernier obtenait ses dégâts maximum à 30 % de ses points de vie manquants au lieu de 70 %. Enfin, la puissance de Vladimir en top lane va être diminuée.Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez unci-dessous.