LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.23

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 novembre 2025 à 10h55
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.23 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.23
Le patch 25.23 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 19 novembre 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.23 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.23, et elle marquera surtout l'entrée de Zaahen, le nouveau champion du roster.

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Le développeur a d'ailleurs indiqué à son sujet qu'il avait d'abord été conçu pour être un support, mais que finalement, il avait été préféré de le penser comme un top laner. 

zaahen-lol
Le patch à venir amènera plusieurs ajustements au niveau des unités qui évoluent dans la jungle, et le but de la manœuvre est de tester des changements originaux pour que davantage de personnages soient en mesure d'incarner ce rôle, à l'instar de Fizz. D'un autre côté, Mel va être ajustée à la suite des observations effectuées pendant les Championnats du Monde, notamment à travers "Faker", et un bug important va être corrigé sur Dr. Mundo. Ce dernier obtenait ses dégâts maximum à 30 % de ses points de vie manquants au lieu de 70 %. Enfin, la puissance de Vladimir en top lane va être diminuée.

Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez un aperçu du patch 25.23 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Aatrox (jungle)
  • Ahri
  • Cho'Gath (jungle)
  • Jayce (jungle)
  • Jhin
  • Malphite (jungle)
  • Miss Fortune
  • Rek'Sai
  • Riven (jungle)
  • Skarner
  • Swain
  • Tristana
  • Xayah
  • Zeri
Nerfs
  • Ashe
  • Caitlyn
  • Hwei
  • Jinx
  • Kai'Sa
  • Vladimir
Ajustements
  • Fizz
  • Mel
  • Dr. Mundo

Systèmes 

Buffs
  • Cape solaire
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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