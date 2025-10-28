LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.22

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.22 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.22 de League of Legends

Champions

Aurelion Sol (vitesse de déplacement de base et A)

Blitzcrank (CD du E)

Skarner (AD du A et du E, délai d'incantation du R)

Volibear (armure et AD de base, vitesse de déplacement du A, dégâts aux sbires du E)

Yone (dégâts du A)

Akshan (HP de base, CD du A)

Jax (jungle)

LeBlanc (santé et armure)

Talon (jungle)

Systèmes

Cash Back

Guardian

Hail of blades (melee)

Legends: Bloodline

Movement speed shard

Nimbus cloak

Tenacity shard

Triple tonic

Biscuits

Phase rush

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et ce patch sera toujours actif pendant les Worlds, c'est pourquoi peu de changements seront apportés. Néanmoins, le développeur espère un peu plus de diversité dans les BO5. Divers ajustements système vont être apportés, et des champions un peu en retrait comme Yone ou Aurelion Sol vont recevoir un buff.Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez unci-dessous.