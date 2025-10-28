LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.22

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 octobre 2025 à 11h34
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.22 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.22
Le patch 25.22 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 5 novembre 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.22 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.22, et ce patch sera toujours actif pendant les Worlds, c'est pourquoi peu de changements seront apportés. Néanmoins, le développeur espère un peu plus de diversité dans les BO5. Divers ajustements système vont être apportés, et des champions un peu en retrait comme Yone ou Aurelion Sol vont recevoir un buff. 

yone-lol
Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez un aperçu du patch 25.22 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Aurelion Sol (vitesse de déplacement de base et A)
  • Blitzcrank (CD du E)
  • Skarner (AD du A et du E, délai d'incantation du R)
  • Volibear (armure et AD de base, vitesse de déplacement du A, dégâts aux sbires du E)
  • Yone (dégâts du A)
Nerfs
  • Akshan (HP de base, CD du A)
  • Jax (jungle)
  • LeBlanc (santé et armure)
  • Talon (jungle)

Systèmes 

Buffs
  • Cash Back
  • Guardian
  • Hail of blades (melee)
  • Legends: Bloodline
  • Movement speed shard
  • Nimbus cloak
  • Tenacity shard
  • Triple tonic
Nerfs
  • Biscuits
  • Phase rush
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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