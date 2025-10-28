LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.22

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.22 de LoL dans cet article.
Le patch 25.22 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 5 novembre 2025 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 25.22 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.22
, et ce patch sera toujours actif pendant les Worlds, c'est pourquoi peu de changements seront apportés. Néanmoins, le développeur espère un peu plus de diversité dans les BO5. Divers ajustements système vont être apportés, et des champions un peu en retrait comme Yone ou Aurelion Sol vont recevoir un buff.
Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez un aperçu du patch 25.22 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Aurelion Sol (vitesse de déplacement de base et A)
- Blitzcrank (CD du E)
- Skarner (AD du A et du E, délai d'incantation du R)
- Volibear (armure et AD de base, vitesse de déplacement du A, dégâts aux sbires du E)
- Yone (dégâts du A)
- Akshan (HP de base, CD du A)
- Jax (jungle)
- LeBlanc (santé et armure)
- Talon (jungle)
Systèmes
Buffs
Nerfs
- Cash Back
- Guardian
- Hail of blades (melee)
- Legends: Bloodline
- Movement speed shard
- Nimbus cloak
- Tenacity shard
- Triple tonic
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