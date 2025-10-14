LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.21

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 15 octobre 2025 à 12h20
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.21 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.21
Le patch 25.21 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 22 octobre 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.21 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.21, et le développeur a d'abord fait part de son enthousiasme quant au commencement des Worlds 2025. Il a ensuite expliqué que le prochain patch serait axé sur les équilibrages au niveau de la mid lane, ce qui aura sans doute des conséquences sur la top lane. De ce fait, un nerf préventif de Quinn va être appliqué. Gwen avait été ajustée de manière importante, mais sans succès. La grande majorité des changements apportés à ce champion vont donc être annulés. Qiyana, trop oppressante à haut niveau, va faire l'objet d'un nerf, au contraire de Yunara et Yone, en retrait à l'heure actuelle.

25-21-apercu
Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez un aperçu du patch 25.21 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Ezreal (AD)
  • Graves (résistance magique)
  • Kalista (AD)
  • Yone (AD)
  • Yunara (Z et E)
Nerfs
  • Diana (dégâts aux monstres du passif)
  • Kog'Maw (vitesse d'attaque du A)
  • Morgana (armure)
  • Qiyana (jungle et mid)
  • Quinn (A et R)
Ajustements
  • Bard (vitesse d'attaque et soins du Z)
  • Dr. Mundo (armure et bonus de santé du E)
  • Gwen (retour au 25.05, sauf armure et dégâts aux monstres du passif)
  • Skarner (reporté au 25.22)

Systèmes (nerfs)

  • Second wind
  • Catalyst
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL : Des ajustements en faveur des ADC arrivent avec le patch 26.16 en réponse à la domination des mages au bot
League of Legends 30 juillet 2026

LoL : Des ajustements en faveur des ADC arrivent avec le patch 26.16 en réponse à la domination des mages au bot

Riot Games souhaite contenir la domination des mages en bot lane sur LoL en redonnant un peu d'éclat aux ADC avec le patch 26.16, prévu pour le 12 août 2026.
LoL Classic dévoile sa feuille de route pour le premier acte
League of Legends 29 juillet 2026

LoL Classic dévoile sa feuille de route pour le premier acte

Riot Games a partagé les détails concernant la roadmap de l'acte I de LoL Classic, d'août à octobre 2026. Découvrez le programme dans cet article.
LoL : MàJ 26.15, les détails de la mise à jour
League of Legends 28 juillet 2026

LoL : MàJ 26.15, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails du patch notes 26.15 de LoL, déployé le mercredi 29 juillet 2026 et marquant la sortie de LoL Classic, dans cet article.

commentaire (0)