LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.21

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.21 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.21 de League of Legends

Champions

Ezreal (AD)

Graves (résistance magique)

Kalista (AD)

Yone (AD)

Yunara (Z et E)

Diana (dégâts aux monstres du passif)

Kog'Maw (vitesse d'attaque du A)

Morgana (armure)

Qiyana (jungle et mid)

Quinn (A et R)

Bard (vitesse d'attaque et soins du Z)

Dr. Mundo (armure et bonus de santé du E)

Gwen (retour au 25.05, sauf armure et dégâts aux monstres du passif)

Skarner (reporté au 25.22)

Systèmes (nerfs)

Second wind

Catalyst

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et le développeur a d'abord fait part de son enthousiasme quant au commencement des Worlds 2025. Il a ensuite expliqué que le prochain patch serait axé sur les équilibrages au niveau de la mid lane, ce qui aura sans doute des conséquences sur la top lane. De ce fait, un nerf préventif de Quinn va être appliqué. Gwen avait été ajustée de manière importante, mais sans succès. La grande majorité des changements apportés à ce champion vont donc être annulés. Qiyana, trop oppressante à haut niveau, va faire l'objet d'un nerf, au contraire de Yunara et Yone, en retrait à l'heure actuelle.Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez unci-dessous.