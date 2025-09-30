LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.20

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.20 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.20 de League of Legends

Champions

Anivia : CD du A, dégâts du E

Fizz : Z et R

Katarina : armure

Malphite : armure, dégâts du E

Pantheon (jungle) : A et Z

Veigar : dégâts du Z

Briar : passif

Orianna: dégâts du Z

Volibear : dégâts du passif et du E

Warwick : AD et vitesse d'attaque

Wukong (jungle) : bonus AD du A, CD et dégâts du Z, dégâts du E

Azir : Z et E

Camille : armure et Z

Graves : dégâts du A

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et le développeur a d'abord présenté les changements à venir au niveau de la jungle. Volibear, Warwick et Briar enregistrent de très bonnes performances en partie normale, et vont donc faire l'objet d'un nerf. Au contraire, Pantheon a trop souffert des derniers ajustements, et regagnera ainsi une partie de sa puissance.D'un autre côté, Graves s'oriente vers des builds létalité, c'est pourquoi des ajustements sont au programme, dans l'optique de lui offrir plus d'options. Ces modifications au niveau de la jungle visent en outre à influencer la scène professionnelle à l'approche des Championnats du monde, en faisant gagner de la popularité à Wukong. C'est selon cet objectif que Camille et Azir seront ajustés ; Camille obtiendra plus de puissance pour renforcer sa viabilité, tandis qu'Azir verra ses « atouts compétitifs vers d'autres aspects de son kit ».Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez unci-dessous.