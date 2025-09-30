LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.20

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 01 octobre 2025 à 12h02
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.20 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.20
Le patch 25.20 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 8 octobre 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.20 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.20, et le développeur a d'abord présenté les changements à venir au niveau de la jungle. Volibear, Warwick et Briar enregistrent de très bonnes performances en partie normale, et vont donc faire l'objet d'un nerf. Au contraire, Pantheon a trop souffert des derniers ajustements, et regagnera ainsi une partie de sa puissance.

pantheon
D'un autre côté, Graves s'oriente vers des builds létalité, c'est pourquoi des ajustements sont au programme, dans l'optique de lui offrir plus d'options. Ces modifications au niveau de la jungle visent en outre à influencer la scène professionnelle à l'approche des Championnats du monde, en faisant gagner de la popularité à Wukong. C'est selon cet objectif que Camille et Azir seront ajustés ; Camille obtiendra plus de puissance pour renforcer sa viabilité, tandis qu'Azir verra ses « atouts compétitifs vers d'autres aspects de son kit ».

Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez un aperçu du patch 25.20 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Anivia : CD du A, dégâts du E
  • Fizz : Z et R
  • Katarina : armure
  • Malphite : armure, dégâts du E
  • Pantheon (jungle) : A et Z
  • Veigar : dégâts du Z
Nerfs
  • Briar : passif
  • Orianna: dégâts du Z
  • Volibear : dégâts du passif et du E
  • Warwick : AD et vitesse d'attaque
  • Wukong (jungle) : bonus AD du A, CD et dégâts du Z, dégâts du E
Ajustements
  • Azir : Z et E
  • Camille : armure et Z
  • Graves : dégâts du A
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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