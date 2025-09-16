LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.19

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.19 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.19 de League of Legends

Champions

Ahri : dégâts du R

Brand : AP du Z et du R + dégâts face aux monstres

Caitlyn : dégâts d'attaque

Diana : dégâts face aux monstres

Draven : dégâts du R et vitesse d'attaque du Z

Jax : résistance magique, et amure gagnée au premier coup porté sur un champion

Jinx : dégâts du E et dégâts du A selon la distance (roquettes)

LeBlanc : buff du ratio AP du Z

Lillia : dégâts et cooldown du R

Mel : dégâts du passif

Seraphine : santé, pénétration magique, dégâts face aux monstres (A)

Syndra : dégâts du A, CD du E, santé

Corki : dégâts du A

Pantheon (jungle) : A et Z

Poppy (jungle) : A et R (CD)

Sivir : dégâts du A

Lee Sin : dégâts du A + armure

Système (nerfs)

Rédemption

Unsealed Spellbook

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et le premier point soulevé par le développeur concerne l'objet Rédemption, pour qu'il devienne moins prioritaire chez les supports tanks. De plus, la puissance des supports va être globalement réduite à l'approche des Championnats du monde 2025, dans l'optique d'équilibrer les champions entre un choix « jamais viable » et un choix « incontournable ».Par ailleurs, Riot Games entend ajouter davantage d'options stratégiques sur ce patch, en donnant plus d'espace aux junglers AP tels que Lillia ou Brand. Côté mid lane, des personnages en retrait vont recevoir un buff, et les principaux concernés sont les mages, à l'instar d'Ahri ou de Syndra. Les fans de Seraphine apprécieront sans doute cette mise à jour, car cette dernière fera l'objet d'un buff.Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez unci-dessous.