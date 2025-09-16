LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.19

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 17 septembre 2025 à 12h09
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.19 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.19
Le patch 25.19 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 24 septembre 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.19 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.19, et le premier point soulevé par le développeur concerne l'objet Rédemption, pour qu'il devienne moins prioritaire chez les supports tanks. De plus, la puissance des supports va être globalement réduite à l'approche des Championnats du monde 2025, dans l'optique d'équilibrer les champions entre un choix « jamais viable » et un choix « incontournable ».

Par ailleurs, Riot Games entend ajouter davantage d'options stratégiques sur ce patch, en donnant plus d'espace aux junglers AP tels que Lillia ou Brand. Côté mid lane, des personnages en retrait vont recevoir un buff, et les principaux concernés sont les mages, à l'instar d'Ahri ou de Syndra. Les fans de Seraphine apprécieront sans doute cette mise à jour, car cette dernière fera l'objet d'un buff.

seraphine
Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez un aperçu du patch 25.19 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Ahri : dégâts du R
  • Brand : AP du Z et du R + dégâts face aux monstres
  • Caitlyn : dégâts d'attaque
  • Diana : dégâts face aux monstres
  • Draven : dégâts du R et vitesse d'attaque du Z
  • Jax : résistance magique, et amure gagnée au premier coup porté sur un champion
  • Jinx : dégâts du E et dégâts du A selon la distance (roquettes) 
  • LeBlanc : buff du ratio AP du Z
  • Lillia : dégâts et cooldown du R
  • Mel : dégâts du passif
  • Seraphine : santé, pénétration magique, dégâts face aux monstres (A)
  • Syndra : dégâts du A, CD du E, santé
Nerfs
  • Corki : dégâts du A
  • Pantheon (jungle) : A et Z
  • Poppy (jungle) : A et R (CD)
  • Sivir : dégâts du A
Ajustements
  • Lee Sin : dégâts du A + armure

Système (nerfs)

  • Rédemption
  • Unsealed Spellbook
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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