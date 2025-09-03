LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.18

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.18 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.18 de League of Legends

Champions

Amumu (support) : délai de récupération du A et coût en mana

Ashe (AD)

Cassiopeia : mana de base, dégâts du poison du E

Garen : ratio AD en tourbillonnant

Hwei : ratio AP (plusieurs compétences)

Jayce : dégâts du A selon la distance

Vel'Koz : délai de récupération du E, dégâts du R

Annie : dégâts du Z et du R

Aurora : dégâts

Azir : vitesse d'attaque et AP du Z

Galio : ratio AP, dégâts du Z

Qiyana (jungle et mid) : AD de base et dégâts

Sylas (jungle) : dégâts contre les monstres

Taliyah

Volibear : ratio de vitesse d'attaque et d'AP

Yunara : santé de base, AD de base, vitesse de déplacement

Briar

Illaoi

Système (buffs)

Bami's Cinder et Sunfire Cape

Mercurial Scimitar

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et Yunara va enfin recevoir son premier nerf, un changement essentiel pour les professionnels à l'approche des Championnats du Monde. D'autres champions vont être ajustés, notamment Illaoi, Briar, Qiyana, Sylas, Azir et Ashe. Le but de la manœuvre est de rééquilibrer la méta sur la voie du milieu, dominée par les champions AP capables de temporiser, à l'instar d'Annie ou Galio.Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez unci-dessous.