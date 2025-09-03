LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.18

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 septembre 2025 à 10h33
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.18 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.18
Le patch 25.18 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 10 septembre 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.18 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.18, et Yunara va enfin recevoir son premier nerf, un changement essentiel pour les professionnels à l'approche des Championnats du Monde. D'autres champions vont être ajustés, notamment Illaoi, Briar, Qiyana, Sylas, Azir et Ashe. Le but de la manœuvre est de rééquilibrer la méta sur la voie du milieu, dominée par les champions AP capables de temporiser, à l'instar d'Annie ou Galio.

patch-25-18-infos
Pour en savoir plus sur les ajustements prévus la semaine prochaine, découvrez un aperçu du patch 25.18 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Amumu (support) : délai de récupération du A et coût en mana
  • Ashe (AD)
  • Cassiopeia : mana de base, dégâts du poison du E
  • Garen : ratio AD en tourbillonnant
  • Hwei : ratio AP (plusieurs compétences) 
  • Jayce : dégâts du A selon la distance
  • Vel'Koz : délai de récupération du E, dégâts du R
Nerfs
  • Annie : dégâts du Z et du R
  • Aurora : dégâts
  • Azir : vitesse d'attaque et AP du Z
  • Galio : ratio AP, dégâts du Z
  • Qiyana (jungle et mid) : AD de base et dégâts
  • Sylas (jungle) : dégâts contre les monstres
  • Taliyah
  • Volibear : ratio de vitesse d'attaque et d'AP
  • Yunara : santé de base, AD de base, vitesse de déplacement
Ajustements
  • Briar
  • Illaoi

Système (buffs)

  • Bami's Cinder et Sunfire Cape
  • Mercurial Scimitar
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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