LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.16

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 août 2025 à 11h31
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.16 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.16
Le patch 25.16 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 13 août 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.16 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.16, et le développeur a d'abord fait part des retours des joueurs qui estiment que le jeu serait « trop équilibré », ce qui rend l'application d'ajustements quelque peu complexe. La mission de Riot Games est donc d'offrir de nouvelles possibilités, par exemple Mordekaiser AD ou Viego mid. D'un autre côté, Yunara a su faire ses preuves et présente une grande popularité, et aucune modification n'est au programme pour la nouvelle ADC. Le changement le plus notable du patch 25.16 sera donc lié à la régénération des points de vie du Baron Nashor, qui cette fois, « va vraiment disparaître ».

nashor-lol
Pour en savoir plus sur les ajustements prévus pour les champions, découvrez un aperçu du patch 25.16 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Brand
  • Gnar
  • Illaoi
  • Kalista
  • Maître Yi
  • Morgana
  • Nautilus (jungle)
  • Qiyana (jungle/mid)
  • Rek'Sai
  • Sion (AD)
  • Sylas (jungle)
  • Zyra
Nerfs
  • Jarvan IV
  • Lulu
  • Nocturne
  • Rell
  • Shaco
  • Trundle
  • Xin Zhao
  • Yuumi
Ajustements
  • Mordekaiser (AD)
  • Varus
  • Viego
  • Warwick

Système

  • Ajustements du Baron Nashor
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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