LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.16

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.16 de LoL dans cet article.
Le patch 25.16 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 13 août 2025 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 25.16 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.16
, et le développeur a d'abord fait part des retours des joueurs qui estiment que le jeu serait « trop équilibré
», ce qui rend l'application d'ajustements quelque peu complexe. La mission de Riot Games est donc d'offrir de nouvelles possibilités, par exemple Mordekaiser AD ou Viego mid. D'un autre côté, Yunara a su faire ses preuves et présente une grande popularité, et aucune modification n'est au programme pour la nouvelle ADC. Le changement le plus notable du patch 25.16 sera donc lié à la régénération des points de vie du Baron Nashor, qui cette fois, « va vraiment disparaître
».
Pour en savoir plus sur les ajustements prévus pour les champions, découvrez un aperçu du patch 25.16 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Brand
- Gnar
- Illaoi
- Kalista
- Maître Yi
- Morgana
- Nautilus (jungle)
- Qiyana (jungle/mid)
- Rek'Sai
- Sion (AD)
- Sylas (jungle)
- Zyra
Ajustements
- Jarvan IV
- Lulu
- Nocturne
- Rell
- Shaco
- Trundle
- Xin Zhao
- Yuumi
- Mordekaiser (AD)
- Varus
- Viego
- Warwick
Système
- Ajustements du Baron Nashor
commentaire (0)