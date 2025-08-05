LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.16

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.16 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.16 de League of Legends

Champions

Brand

Gnar

Illaoi

Kalista

Maître Yi

Morgana

Nautilus (jungle)

Qiyana (jungle/mid)

Rek'Sai

Sion (AD)

Sylas (jungle)

Zyra

Jarvan IV

Lulu

Nocturne

Rell

Shaco

Trundle

Xin Zhao

Yuumi

Mordekaiser (AD)

Varus

Viego

Warwick

Système

Ajustements du Baron Nashor

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et le développeur a d'abord fait part des retours des joueurs qui estiment que le jeu serait « trop équilibré », ce qui rend l'application d'ajustements quelque peu complexe. La mission de Riot Games est donc d'offrir de nouvelles possibilités, par exemple Mordekaiser AD ou Viego mid. D'un autre côté, Yunara a su faire ses preuves et présente une grande popularité, et aucune modification n'est au programme pour la nouvelle ADC. Le changement le plus notable du patch 25.16 sera donc lié à la régénération des points de vie du Baron Nashor, qui cette fois, « va vraiment disparaître ».Pour en savoir plus sur les ajustements prévus pour les champions, découvrez unci-dessous.