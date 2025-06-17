LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.13

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 juin 2025 à 11h39
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.13 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.13
Le patch 25.13 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 25 juin 2025 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.13 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.13, qui sera assez courte étant donné que le tournoi international MSI approche. Quelques champions vont ainsi faire l'objet d'un buff, et d'autres d'un nerf. 
Malgré le bruit provoqué par Dr. Mundo récemment en raison de la frustration qu'il peut générer, aucun changement n'est prévu pour ce champion car le développeur souhaite encore observer l'évolution de ses performances avant d'intervenir.

apercu-patch2513
D'un autre côté, Nidalee n'est pas suffisamment puissante lorsqu'elle évolue dans la jungle, c'est pourquoi elle reçoit un buff, tout comme Gangplank et Rammus. Ryze au contraire, se montre « un peu trop intouchable » pour l'instant, donc sa puissance sera légèrement réduite, à l'instar de Twisted Fate.

Plusieurs autres modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.13 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Fiddlesticks
  • Gangplank
  • Irelia
  • Kindred
  • Nidalee
  • Rammus
Nerfs
  • Ryze
  • Twisted Fate
  • Vi
  • Yorick
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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