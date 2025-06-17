LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.13

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.13 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.13 de League of Legends

Champions

Fiddlesticks

Gangplank

Irelia

Kindred

Nidalee

Rammus

Ryze

Twisted Fate

Vi

Yorick

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, qui sera assez courte étant donné que le tournoi international MSI approche. Quelques champions vont ainsi faire l'objet d'un buff, et d'autres d'un nerf.Malgré le bruit provoqué par Dr. Mundo récemment en raison de la frustration qu'il peut générer, aucun changement n'est prévu pour ce champion car le développeur souhaite encore observer l'évolution de ses performances avant d'intervenir.D'un autre côté, Nidalee n'est pas suffisamment puissante lorsqu'elle évolue dans la jungle, c'est pourquoi elle reçoit un buff, tout comme Gangplank et Rammus. Ryze au contraire, se montre « un peu trop intouchable » pour l'instant, donc sa puissance sera légèrement réduite, à l'instar de Twisted Fate.Plusieurs autres modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez unci-dessous.