LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.12

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.12 de LoL dans cet article.
Le patch 25.11 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 11 juin 2025 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 25.12 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.12, une semaine avant son déploiement. Le développeur a d'abord constaté que la méta semblait assez stable à l'approche du MSI, mais que plusieurs ajustements mineurs étaient tout de même nécessaires. Pour cette raison, plusieurs champions feront soit l'objet d'un nerf, soit d'un buff. Garen et Rumble par exemple, dominent la top lane, donc Riot Games a souhaité diminuer quelque peu leur puissance, au contraire de Aatrox et Mordekaiser qui rencontrent actuellement des difficultés pour s'imposer.
Plusieurs autres modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez un aperçu du patch 25.12 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Aatrox
- Aphelios
- Aurora
- Bard
- Garen
- Jax
- LeBlanc
- Lee Sin
- Mordekaiser
- Nidalee
- Samira
- Twisted Fate
- Yasuo
Ajustements
- Ahri
- Azir
- Gwen
- Kalista
- Neeko
- Rumble
- Senna
- Taliyah
- Varus
- Yorick
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