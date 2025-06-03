LoL : Ce que nous savons sur le patch 25.12

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 25.12 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 25.12 de League of Legends

Patch 25.12 Full Preview!



Starting the first of our MSI patches, MSI will be played on 25.13.



Meta is looking decent, not looking for big meta shakeups and not too many regions are playing on 25.12/25.13. Mostly looking for small touches as a result.



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- Rumble and Gwen have… pic.twitter.com/5ry8eeVvsq — Matt Leung-Harrison (@RiotPhroxzon) June 3, 2025

Champions

Aatrox

Aphelios

Aurora

Bard

Garen

Jax

LeBlanc

Lee Sin

Mordekaiser

Nidalee

Samira

Twisted Fate

Yasuo

Ahri

Azir

Gwen

Kalista

Neeko

Rumble

Senna

Taliyah

Varus

Yorick

Rammus

Vi

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 25.12, une semaine avant son déploiement. Le développeur a d'abord constaté que la méta semblait assez stable à l'approche du MSI, mais que plusieurs ajustements mineurs étaient tout de même nécessaires. Pour cette raison, plusieurs champions feront soit l'objet d'un nerf, soit d'un buff. Garen et Rumble par exemple, dominent la top lane, donc Riot Games a souhaité diminuer quelque peu leur puissance, au contraire de Aatrox et Mordekaiser qui rencontrent actuellement des difficultés pour s'imposer.Plusieurs autres modifications seront appliquées, et pour en savoir plus, découvrez unci-dessous.