LoL : Ce que nous savons sur le patch 14.24

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 14.24 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 14.24 de League of Legends

Champions

Maître Yi

Rell

Rumble

Twitch

Yuumi

Ambessa

Corki

Elise

Graves

LeBlanc

Dr. Mundo

Riven

Swain

Talon

Viktor

Warwick

Poppy

Le patch 14.24 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreLa mise à jour 14.24 deamènera peu de changements sur le jeu puisque Riot Games consacre actuellement son attention au lancement de la première saison de l'année 2025. D'ailleurs, celle en cours devrait se terminer aux alentours du 7 janvier, ce qui vous laisse encore quelques semaines pour atteindre le palier souhaité. Ainsi, seuls quelques champions seront concernés par des modifications au cours du patch 14.24, mais le développeur ne ferme pas la porte à un éventuel B-patch à venir plus tard en décembre. Viktor et Ambessa seront les champions qui subiront le plus d'ajustements, mais d'autres unités se verront aussi faire l'objet d'un buff ou d'un nerf.Aucune nouveauté liée aux runes ou aux objets n'est au programme, et pour en savoir plus sur les changements à venir, retrouvez la liste desci-dessous.