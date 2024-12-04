LoL : Ce que nous savons sur le patch 14.24

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 décembre 2024 à 10h47
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 14.24 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 14.24
Le patch 14.24 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 11 décembre 2024 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 14.24 de League of Legends

La mise à jour 14.24 de LoL amènera peu de changements sur le jeu puisque Riot Games consacre actuellement son attention au lancement de la première saison de l'année 2025. D'ailleurs, celle en cours devrait se terminer aux alentours du 7 janvier, ce qui vous laisse encore quelques semaines pour atteindre le palier souhaité. Ainsi, seuls quelques champions seront concernés par des modifications au cours du patch 14.24, mais le développeur ne ferme pas la porte à un éventuel B-patch à venir plus tard en décembre. Viktor et Ambessa seront les champions qui subiront le plus d'ajustements, mais d'autres unités se verront aussi faire l'objet d'un buff ou d'un nerf.

Aucune nouveauté liée aux runes ou aux objets n'est au programme, et pour en savoir plus sur les changements à venir, retrouvez la liste des buffs et nerfs à venir avec le patch 14.24 ci-dessous.

14-24-lol-apercu

Champions

Buffs
  • Maître Yi
  • Rell
  • Rumble 
  • Twitch
  • Yuumi
Nerfs
  • Ambessa
  • Corki
  • Elise
  • Graves
  • LeBlanc
  • Dr. Mundo
  • Riven
  • Swain
  • Talon
Ajustement
  • Viktor
  • Warwick
  • Poppy
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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