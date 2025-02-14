LoL : Ce jungler sous-estimé du jeu disposerait pourtant d'un fort potentiel

Quelques champions sont un peu en retrait sur LoL, et l'un d'entre eux réserverait néanmoins une belle surprise.
Le choix de champions sur LoL
est vaste, en particulier concernant la jungle, à tel point que certains finissent par tomber l'oubli, à l'instar de Nidalee. Un joueur a mis cette dernière sous les feux des projecteurs en prouvant qu'elle est capable de grandes choses contrairement à la croyance commune.
Nidalee serait capable de grandes choses sur LoL
Souvent sous-estimée, Nidalee
peut pourtant faire beaucoup dans la jungle sur LoL
. Selon un utilisateur Reddit, la Chasseresse bestiale peut nettoyer entièrement sa jungle en moins de 3 minutes
, lui laissant ainsi des fenêtres significatives pour gank
ses adversaires.
Nidalee can full clear in 2:59, breaking the infamous 3-minute barrier using Raptor start (Patch 25.S1.3)
byu/Lokkane inleagueoflegends
Le joueur a détaillé son itinéraire et l'a partagé en vidéo sur YouTube, afin de faire connaître la puissance de Nidalee au monde. Il a également précisé que ce résultat est le fruit d'un travail acharné, ayant nécessité des milliers de tentatives et expérimenté diverses façons de nettoyer la jungle. Il est vrai que son positionnement et sa maîtrise des compétences du champion engendrent une exécution parfaite, en commençant la partie avec un Scorchclaw Pup. Nidalee peut ainsi octroyer un avantage certain à ses coéquipiers en effectuant des ganks tôt dans la partie, ou encore en mettant hors concours le jungler adverse en l'empêchant de gagner de l'expérience.
L'intervention de ce joueur fait sens, puisqu'à l'heure actuelle, Nidalee enregistre de bons résultats en LCK Cup.
Elle présente en effet le meilleur KDA parmi tous les junglers ayant disputé au moins 10 parties
selon les données du site Oracleselixir
.
Son succès en Corée ne s'est cependant pas encore étendu ailleurs. Elle n'a en effet été sélectionnée qu'au cours de 7 parties en Chine depuis le début de la saison, et elle n'est quasiment jamais utilisée en Europe et en Amérique, ce qui explique sans doute pourquoi elle est si sous-estimée.
Nidalee est difficile à prendre en main et demande de grandes qualités de précision, mais pourrait être de plus en plus jouée en raison du format Fearless Draft qui contraint les joueurs à se diversifier. L'avenir nous dira si cette prédiction se révèle exacte, mais si vous êtes actuellement à la recherche d'air frais dans la jungle, vous pourriez peut-être vous laisser tenter par ce défi et porter vous aussi vos alliés vers la victoire.
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