LoL : Ce jungler sous-estimé du jeu disposerait pourtant d'un fort potentiel

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 février 2025 à 12h58
Quelques champions sont un peu en retrait sur LoL, et l'un d'entre eux réserverait néanmoins une belle surprise.
LoL : Ce jungler sous-estimé du jeu disposerait pourtant d'un fort potentiel
Le choix de champions sur LoL est vaste, en particulier concernant la jungle, à tel point que certains finissent par tomber l'oubli, à l'instar de Nidalee. Un joueur a mis cette dernière sous les feux des projecteurs en prouvant qu'elle est capable de grandes choses contrairement à la croyance commune.

Nidalee serait capable de grandes choses sur LoL

Souvent sous-estimée, Nidalee peut pourtant faire beaucoup dans la jungle sur LoL. Selon un utilisateur Reddit, la Chasseresse bestiale peut nettoyer entièrement sa jungle en moins de 3 minutes, lui laissant ainsi des fenêtres significatives pour gank ses adversaires.

Nidalee can full clear in 2:59, breaking the infamous 3-minute barrier using Raptor start (Patch 25.S1.3)
byu/Lokkane inleagueoflegends

Le joueur a détaillé son itinéraire et l'a partagé en vidéo sur YouTube, afin de faire connaître la puissance de Nidalee au monde. Il a également précisé que ce résultat est le fruit d'un travail acharné, ayant nécessité des milliers de tentatives et expérimenté diverses façons de nettoyer la jungle. Il est vrai que son positionnement et sa maîtrise des compétences du champion engendrent une exécution parfaite, en commençant la partie avec un Scorchclaw Pup. Nidalee peut ainsi octroyer un avantage certain à ses coéquipiers en effectuant des ganks tôt dans la partie, ou encore en mettant hors concours le jungler adverse en l'empêchant de gagner de l'expérience.

nidalee-lol
L'intervention de ce joueur fait sens, puisqu'à l'heure actuelle, Nidalee enregistre de bons résultats en LCK Cup. Elle présente en effet le meilleur KDA parmi tous les junglers ayant disputé au moins 10 parties selon les données du site Oracleselixir.

stats-nida-lck

Son succès en Corée ne s'est cependant pas encore étendu ailleurs. Elle n'a en effet été sélectionnée qu'au cours de 7 parties en Chine depuis le début de la saison, et elle n'est quasiment jamais utilisée en Europe et en Amérique, ce qui explique sans doute pourquoi elle est si sous-estimée.

Nidalee est difficile à prendre en main et demande de grandes qualités de précision, mais pourrait être de plus en plus jouée en raison du format Fearless Draft qui contraint les joueurs à se diversifier. L'avenir nous dira si cette prédiction se révèle exacte, mais si vous êtes actuellement à la recherche d'air frais dans la jungle, vous pourriez peut-être vous laisser tenter par ce défi et porter vous aussi vos alliés vers la victoire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19
League of Legends 15 septembre 2026

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.19

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.19 de LoL dans cet article.
LoL : Rotation des Champions gratuits
League of Legends 15 septembre 2026

LoL : Rotation des Champions gratuits

Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
LoL : Le chat vocal d'équipe arrive, Riot Games dévoile les nouveautés de l'Acte 2 de la saison 3
League of Legends 09 septembre 2026

LoL : Le chat vocal d'équipe arrive, Riot Games dévoile les nouveautés de l'Acte 2 de la saison 3

Riot Games a communiqué à propos des grandes nouveautés à venir sur LoL lors du second acte de la saison 3 de 2026. Retrouvez un aperçu de ces ajouts dans cet article.

commentaire (0)