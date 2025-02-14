LoL : Ce champion serait le plus inutile du MOBA selon les joueurs

Craint à bas elo mais ignoré à haut niveau, ce champion de LoL est majoritairement jugé comme étant le moins percutant en février 2025.
League of Legends
comprend plus de 150 champions, des mages aux tanks en passant par les ADC et les supports, il y en a pour tous les goûts et tous les styles de jeu. Quelques-uns sont pourtant plébiscités par les joueurs tandis que d'autres au contraire ne parviennent pas à se démarquer. Au cours d'une discussion Reddit, la communauté se serait mise d'accord pour élire le personnage le plus inutile de LoL
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Shaco ne servirait pas vraiment à grand-chose à haut niveau sur LoL
Les joueurs ont récemment débattu sur Reddit pour savoir quel champion aurait en règle générale le moins d'impact pendant une partie, et même si les noms de Nidalee, Shyvana, voire parfois Teemo sont souvent ressortis, la communauté a fini par s'accorder sur le fait que Shaco serait le personnage le moins utile de LoL
.
What champ do you personally never see be useful?
byu/Timely-Inflation4290 inleagueoflegends
Il est vrai que son nom a été cité à plusieurs reprises, et un commentaire ayant reçu de nombreux votes positifs indique que les « Shaco sont quasiment tous inutiles
». Même si le potentiel de gank de ce champion est incontestable grâce à son invisibilité, il n'en demeure pas moins que ceux qui le jouent auraient tendance à se concentrer sur les éliminations en début de partie au détriment des autres objectifs. « Ils se fichent de tout à part prendre un kill »
a expliqué un participant, témoignant ainsi de la mauvaise gestion du personnage par la majorité.
Dans les paliers les plus bas du classement, la popularité de Shaco est grande et cela s'explique par le fait que la vision pose problème à ce niveau. Les joueurs de Shaco peuvent alors évoluer sans rencontrer de réelle opposition, mais cette popularité décroît significativement au plus le rang augmente
selon les données de LeagueofGraphs
: de 7 % de popularité en Fer contre moins de 5 % en Diamant. Mis à part ruiner la partie du jungler adverse, Shaco ne saurait bel et bien pas faire grand-chose à haut niveau, ce qui lui vaut le titre de champion le plus inutile du jeu en février 2025.
Une refonte pourrait lui permettre de briller, mais Riot Games ne semble pas avoir prévu de le retravailler pour le moment.
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