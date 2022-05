LoL : Bel'Veth, les sorts et compétences dévoilés

Banquet infini (R)

Coût : ?

: toutes les deux attaques contre une même cible, Bel'Veth inflige des dégâts bruts supplémentaires (cumulable à l'infini). Les éliminations contre les monstres épiques et les champions font apparaître un morceau de corail du Néant. Les monstres épiques du Néant, comme le héraut de la Faille et le baron Nashor, rapportent des coraux du Néant spéciaux.: Bel'Veth consomme un morceau de corail du Néant et explose, ce qui ralentit et inflige des dégâts bruts à tous les ennemis, selon leurs PV manquants. En consommant du corail du Néant, Bel'Veth adopte temporairement sa Forme véritable. Consommer le corail du Néant laissé par les monstres épiques du Néant (Héraut de la Faille et baron Nashor) confère à Bel'Veth sa forme véritable pour une durée plus longue, et les sbires qui meurent en sa présence reviennent à la vie sous forme d'êtres du Néant à ses ordres. Les êtres du Néant sont de petits sbires qui serviront Bel'Veth en avançant dans la voie dans laquelle ils sont apparus.: lorsque Bel'Veth déchaîne sa forme véritable, elle gagne des PV max bonus, de la vitesse de déplacement hors de combat, de la portée d'attaque et de la vitesse d'attaque totale. Dans sa forme véritable, elle gagne aussi la capacité traverser les murs avec sa ruée de A - Charge du Néant.