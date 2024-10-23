LoL : Ambessa, quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez des informations concernant la date de sortie d'Ambessa sur LoL, la générale noxienne de la série Arcane.
League of Legends
s'apprête à accueillir un second nouveau personnage en 2024 à travers Ambessa, la générale noxienne ayant fait son apparition dans la série Arcane. Elle incarnera une combattante évoluant le plus souvent sur la voie du haut, et sa puissance reposera surtout sur sa compétence passive, qui lui accordera une grande mobilité. La plupart d'ente vous attend déjà avec impatience de pouvoir la découvrir, et nous vous indiquons des informations relatives à la date de sortie de Ambessa
dans cet article.
Quand sortira Ambessa sur LoL ?
League of Legends
est sur le point d'accueillir un nouveau champion, Ambessa
, qui sera le 169e
à rejoindre la Faille de l'invocateur. Riot Games a levé le voile sur son gameplay en octobre 2024, seulement quelques jours avant son lancement officiel, et nous connaissons à présent l'ensemble de ses sorts et compétences
.
Par ailleurs, le développeur a aussi indiqué que la date de sortie de Ambessa est fixée au mercredi 6 novembre 2024,
soit en même temps que le patch 14.22
, et 3 jours avant le commencement de la deuxième et dernière saison d'Arcane.
Cette nouvelle championne a été conçue pour être jouée sur la voie du haut, mais nous pouvons tout à fait imaginer qu'elle sera également en mesure de tenir celle du milieu ou la jungle. Sa compétence passive, Ruée des chiens-dragons, lui donne en effet la possibilité de dash vers son adversaire à chaque utilisation d'un autre sort. Par la même occasion, sa portée augmente, et elle gagne de la vitesse d'attaque ainsi que des dégâts supplémentaires.Ambessa
va donc succéder à Smolder et Aurora, et sera probablement le dernier champion à entrer dans le roster de LoL
en 2024. Pour pouvoir prétendre à la maîtriser quelque peu avant le 6 novembre
, nous vous recommandons de vous rendre sur le PBE pour la prendre en main avant sa sortie sur les serveurs live.
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