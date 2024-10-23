LoL : Ambessa, les sorts et compétences

Ruée des chiens-dragons (Passif)

Lorsque Ambessa lance une compétence, lui donner un ordre de déplacement ou d'attaque lui permet de se ruer une fois la compétence lancée. Lancer une compétence lui octroie également une charge, qui augmente la portée de ses attaques et sa vitesse. Les attaques consomment une charge pour infliger des dégâts supplémentaires et restaurer de l'énergie.