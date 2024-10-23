LoL : Ambessa, les sorts et compétences

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 octobre 2024 à 12h10
Découvrez les sorts et compétences d'Ambessa, la générale noxienne et nouvelle championne de LoL, pour faire payer vos adversaires sur la Faille.
LoL : Ambessa, les sorts et compétences
Découvrez toutes les compétences d'Ambessa en images, avec une description, afin de mieux savoir ce qui vous attend sur le champ de bataille avec cette nouvelle championne, qui rejoint le roster de League of Legends.

Les sorts d'Ambessa sur LoL

passif-ambessa
Ruée des chiens-dragons (Passif)
 
Lorsque Ambessa lance une compétence, lui donner un ordre de déplacement ou d'attaque lui permet de se ruer une fois la compétence lancée. Lancer une compétence lui octroie également une charge, qui augmente la portée de ses attaques et sa vitesse. Les attaques consomment une charge pour infliger des dégâts supplémentaires et restaurer de l'énergie.

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a-ambessa
A - Frappe fourbe/Frappe fracassante (A)
 
Ambessa fait tourner ses lames en demi-cercle devant elle, infligeant des dégâts bonus aux ennemis se trouvant sur les bords. Toucher un ennemi permet de préparer Frappe fracassante. Relancer : Frappe fracassante - Ambessa frappe ses lames au sol, infligeant des dégâts supplémentaires au premier ennemi touché.

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z-ambessa
Égide dévastatrice (Z)
 
Ambessa gagne un bouclier, se protège avec brièvement et frappe ensuite le sol. Si elle arrive à bloquer des dégâts de champion ennemi, d'un grand monstre ou d'une structure, elle inflige plus de dégâts avec sa frappe.

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e-ambessa
Lacération (E)
 
Ambessa fait tourner ses chaînes autour d'elle, blessant et ralentissant brièvement les ennemis. Utiliser sa compétence passive Ruée des chiens-dragons déclenche une frappe supplémentaire.

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r-ambessa
Exécution publique (R)
 
Compétence passive : Ambessa gagne de la pénétration d'armure et ses compétences lui rendent des PV. Active : Ambessa devient impossible à arrêter et se téléporte sur l'ennemi le plus éloigné sur une ligne droite. Elle neutralise la cible avant de l'écraser pour lui infliger des dégâts et l'étourdir.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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