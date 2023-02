LoL ajoute cinq nouveaux skins à sa collection Astronaute

Blast off to the stars with new Astronauts skins 🚀 pic.twitter.com/7V4bvPqveE — League of Legends (@LeagueOfLegends) February 8, 2023

Riot Games ajoute régulièrement du nouveau contenu à son MOBAet cela comprend notamment des skins. Au fil des années, le jeu a vu des dizaines de nouvelles collections apparaître, telles que Pool Party, Astro-Groove, Arcade, Gardiens des Étoiles ou encore Sylvestre, pour ne citer qu'elles. En ce début de mois de février,Cette gamme est l'une des plus appréciées par la communauté et compte déjà dans ses rangs neuf skins pour les champions suivants : Bard, Poppy, Corki, Maokai, Gnar, Teemo, Rammus, Veigar et Nautilus. Bientôt, ce sontqui revêtiront leurs habits d'astronaute pour partir à la conquête de l'espace, comme l'a annoncé Riot sur le compte Twitter de League of Legends.Tous les skins sont mis en avant avec des artworks et graphistes futuristes, accompagnés d'effets sonores et d'éléments qui rappellent le cosmos tels que des lasers, des astéroïdes ou encore des ovnis.Aucune date n'a été communiquée quant à leur future sortie, mais, prévu pour le 22 février. Comme toujours, ils seront disponibles dans la boutique du jeu et devraient très probablement coûter entre 975 et 1 350 Riot Points. Affaire à suivre.