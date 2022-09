League of Legends : Quels changements pour Syndra sur le patch 12.19 ?

Les changements de Syndra pour le patch 12.19

Transcendance Syndra accumule jusqu'à 120 éclats en infligeant des dégâts aux champions et en gagnant des niveaux. Les éclats de courroux améliorent Syndra et ses compétences.Syndra récupère 20-215 (du niveau 1 à 18) mana à chaque fois qu'elle ramasse un éclat sur un ennemi. Elle peut gagner des éclats de ces façons : Infliger des dégâts à un champion ennemi avec 2 compétences dans un délai de 4 secondes. (Elle gagne 1/2/3 éclats aux niveaux 1/11/18) (8 secondes de récupération par cible)

Augmenter le niveau d'une compétence donne 5 éclats. (Jusqu'à 85 au niveau 18)

Tuer un sbire Canon donne 1 éclat. Une fois les 120 éclats atteints, Syndra augmente sa Puissance (AP) totale de 15 %. Les icônes de sorts changent quand ils sont améliorés.

Statistiques de base Vie de base : 593 > 563 Sphère Noire (A) Délai de récupération : 4s > 7 s

Coût en mana : 40/50/60/70/80 > 40/45/50/55/60

Ratio AP : 65 % > 70 %

À 40 éclats de courroux, Syndra peut stocker une charge supplémentaire (1,25s de récupération en chaque charge)

Force de la volonté (Z) Portée de détection pour le ramassage des sphères : 400 > 450

Empêches les unités, hors sphères, de mourrir pendant une courte durée quand elles sont ramassées.

À 60 éclats de courroux, Force de la volonté inflige 15 % (+1,5 % tous les 100 d'AP) de ses dégâts sous forme de dégâts brut.

Dispersion des faibles (E) Dégâts Magiques : 85-265(+60 % AP) > 75-235 (+55 % AP)

Angle de dispersion : 34° > 56°

Délai de récupération : 18-14s > 15s

Durée de stun : 1,5s > 1,25s

Les chances d'échec du combo A>E à courte portée sont réduites

À 80 éclats de courroux, Dispersion des faibles voit son angle de dispersion augmenter (56°>84°), la compétence applique également un ralentissement de 70 % pendant 1,25s après la fin du contrôle initial.

Déchainement de puissance (R) Confère à Sphère Noire (A) de la vitesse de récupération (10/20/30)

Dégâts par sphère : 90/140/190 (+20 % AP) > 90/130/170 (+17 % AP)

À 100 éclats de courroux, Exécute la cible si elle a moins de 15 % de sa vie.

est un mage qui a su se trouver un public fidèle au fil de ses années sur la faille. Avec un kit lui permettant de retourner des combats grâce à ses contrôles massifs, mais également d'être redoutable lors des duels, notamment grâce à son ultime qui permet de supprimer aisément une attaque adverse.Toutefois,demeure un mage/contrôle des plus classiques et pêche de par son manque de mobilité et sa fragilité. Un pick qui peut s'avérer dévastateur, mais sur lequel la moindre erreur peut vite s'avérer fatale et vous mettre durablement en retard dans votre partie. C'est sur cet aspect que Riot a voulu effectuer les changements mis en place sur la midlaneuse.La majorité des changements sur le champion tournent autour de la. Si ce dernier garde son ADN, il va toutefois avoir plus d'impact sur le rythme des parties.Nous conservons l'idée d'amélioration des compétences au fil de la partie qui était déjà présente dans l'ancienne version du passif. Toutefois, la vitesse de progression de celui-ci est plus tributaire du style de jeu des joueurs. S'il suffisait avant de passer des niveaux, nous pouvons maintenant accélérer sa partie en favorisant un gameplay agressif en phase de lane. A contrario, ne pas jouer le poke vous fera prendre du retard sur votre plein potentiel, le bonus de 15 % d'AP étant loin d'être négligeable sur un mage.Une amélioration qui sera essentielle pour améliorer votre zoning, de poke et facilitera grandement votre capacité à amasser des éclats.De quoi améliorer un peu plus les dégâts de vos combos, notamment sur les tanks et les combattants.Des changements qui vont permettre à Syndra d'être un peu plus à l'abri des ganks dans les premières phases de la partie, grâce à une Dispersion des faibles qui devient plus large de base.En plus d'améliorer encore votre potentiel de poke avec le A grâce à son nouveau passif, l'exécution devrait encore une fois rendre les match-ups avec un peu plus de vie, plus facile à tuer.Le patch 12.19 sera disponible à partir du mercredi 5 octobre sur League of Legends