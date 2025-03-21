League of Legends lance-t-il sa propre crypto ? Riot répond clairement

La frontière entre les jeux vidéo et la cryptomonnaie se fait de plus en plus mince ces derniers temps. Mais, malgré ce que suggérait un tweet suspect récemment publié (puis supprimé), Riot Games vient de clarifier la situation : League of Legends n'a absolument pas prévu de lancer sa propre cryptomonnaie.
Un tweet trompeur diffusé après le piratage d'un compte Riot
Le malentendu vient d'un tweet diffusé via le compte X de Matt Leung-Harrison
, alias RiotPhroxzon
, lead gameplay designer de League of Legends
. Dans ce tweet frauduleux (désormais supprimé), les pirates tentaient de promouvoir une crypto-monnaie appelée « $LOL », soi-disant basée sur le réseau Solana.
Naturellement, cela ressemblait à une annonce officielle de Riot, créant une confusion immédiate chez les joueurs. Cependant, Riot a rapidement réagi
en expliquant que le compte de Matt Leung-Harrison avait été piraté
:
Salut tout le monde, il semble que le compte de @RiotPhroxzon ait été compromis. Ne cliquez sur aucun lien provenant de ce compte et ne lui envoyez rien. Nous vous préviendrons dès que la situation sera sous contrôle. Si vous avez cliqué sur quoi que ce soit, nous vous recommandons de changer immédiatement vos mots de passe par précaution !
Riot dément formellement tout projet de crypto-monnaie
Après cette mésaventure, Riot Games a tenu à clarifier rapidement la situation pour rassurer les joueurs : il n'y a aucun projet de cryptomonnaie officielle lié à League of Legends
. Ainsi, toute annonce similaire rencontrée sur les réseaux sociaux doit être immédiatement considérée comme une tentative d'escroquerie.
Cette réponse ferme et rapide démontre clairement la position actuelle de Riot Games : pour l'instant, le studio ne s'engage pas dans le secteur des cryptomonnaies.
La vigilance est de mise pour les joueurs
Ce type d'incident rappelle aux joueurs qu'il faut rester particulièrement prudent avec les annonces et messages inattendus venant des développeurs ou influenceurs de l'univers gaming. Le piratage de comptes influents pour diffuser de fausses annonces devient une technique malheureusement de plus en plus fréquente.
Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à signaler immédiatement toute annonce suspecte sur les réseaux sociaux afin qu'elle soit rapidement retirée.
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