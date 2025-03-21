League of Legends lance-t-il sa propre crypto ? Riot répond clairement



le 21 mars 2025 à 10h20 Publié par Florian Lelong le 21 mars 2025 à 10h20

La frontière entre les jeux vidéo et la cryptomonnaie se fait de plus en plus mince ces derniers temps. Mais, malgré ce que suggérait un tweet suspect récemment publié (puis supprimé), Riot Games vient de clarifier la situation : League of Legends n'a absolument pas prévu de lancer sa propre cryptomonnaie.