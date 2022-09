League of Legends : L'hymne du Mondial 2022, Star Walkin, dévoile son clip

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après une annonce le 15 septembre dernier de la collaboration entre l'artiste Lil Nas X et Riot Games, le studio en charge de League of Legends, voilà enfin la version complète du morceau. En plus de la chanson intégrale,. Nous pouvons voir la traditionnelle intégration des joueurs attendus pour le Mondial ainsi que l'implantation de quelques champions du jeu dans des décors urbains.Ici, il s'agit de. Cette année, le parti pris pour représenter les champions est celui du gigantisme. D'énormes méchas à l'effigie de quatre personnages du jeu : Azir, Rell, Thresh et Twisted Fate se livrent donc à un titanesque affrontement avec leurs joueurs respectifs sur leurs épaules.Parmi les joueurs, nous pouvons compter : Chovy, midlaner de Generation Gaming ; Humanoid, midlaner de Fnatic ; Meiko, support de Edward Gaming et pour finir, un joueur qui n'est pas dans la compétition, mais auquel le clip rend hommage : CoreJJ, support de Team Liquid.Il faut également préciser que la collaboration entre Lil Nas X et Riot Games ne s'arrête pas à l'hymne du Mondial puisquequi sera disponible à la sortie du prochain personnage du jeu nommé K'Sante.Le fait que l'interaction entre un artiste et Riot aille aussi loin est une première dans l'histoire du jeu, qui pourrait augurer une nouvelle tendance pour l'avenir de la franchise à l'heure où le studio américain sort de plus en plus des sentiers battus.