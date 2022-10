League of Legends : K'Santé se dévoile dans un nouveau teaser

Dès la venue de l'aube, K'Santé est prêt à partir à l'aventure. pic.twitter.com/iYjFhP6oda — League of Legends FR (@LoL_France) October 13, 2022

Le compte Twitter dea publié une vidéo montrant un peu plus précisément son. Durant ce teaser, nous en apprenons surtout davantage sur l'histoire du personnage dans le lore global de League of Legends . Il est donc originaire de la région de, plus précisément du village de, tel qu'expliqué au mois d'août par l'un des producteurs principaux du jeu, Ryan Mireles.Nous savions déjà que les alentours du village étaient infestés de monstres, et cela semble être un aspect essentiel de la vie de. Ce dernier évoque toutefois le fait que les monstres peuvent prendre plusieurs formes, laissant entendre qu'un nouveau danger menace sa terre natale et qu'il est prêt à tout pour la défendre.Outre ces ajouts dans le background du personnage, le trailer n'apporte pas de nouvelle information concernant son gameplay. Nous savons déjà qu'il s'agira d'un. Selon Riot, il est conçu pour apporter une nouvelle approche du rôle, notamment en termes de mécaniques requises.Les tanks sur LoL ont effectivement tendance à avoir un gameplay plutôt homogène et à entamer les teamfights de façon assez similaire. Une situation que les développeurs entendent changer. Parmi les inspirations citées, nous voyons des personnages tels qu'ou, qui demandent un certain nombre d'acquis en termes de skill afin de déployer leur plein potentiel.Le nouveau champion de Shurima aura donc pour objectif d'être un équivalent de ces Champions, mais pour le rôle de tank.