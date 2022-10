League of Legends : Aperçu des changements en jungle pour la saison 13

Les Pommes de pin explosives repousseront les personnages à portée deux fois plus loin qu'auparavant.

Les Fruits revigorants deviendront des Fruits stimulants, qui ne ralentiront plus les champions qui les mangeront et leur conféreront un petit bouclier supplémentaire en plus des soins habituels.

La Fleur de vision devient une Fleur de traqueur. Quand vous les frappez, ces plantes révèlent maintenant une zone plus petite autour de la plante et un cône dans la direction opposée, ce qui confère de la vitesse de déplacement vers les champions ennemis révélés et réduit les balises révélées à 1 PV.

Chardent noxien* : Ce sera le familier idéal pour les junglers qui veulent jouer plus agressivement. Il conférera des ralentissements et des dégâts bonus.

Ixamandre Ixtali* : Ce familier de la jungle est idéal pour les junglers qui veulent tanker pour leur équipe. Il fournira un bouclier en fonction de vos PV qui apportera une résistance supplémentaire aux ralentissements et à la ténacité lorsqu'il sera brisé.

Saute-nuages ionien* : Ce familier de la jungle sera idéal pour les junglers qui voudront se déplacer et parcourir plus rapidement dans la carte. Il octroiera de la vitesse de déplacement supplémentaire.

Le premier point marquant de cette saison 13 est. Arrivé en début de saison 12 avec son équivalent le Hextech, il avait suscité la grogne d'une grande partie de la communauté,Le voici cette année avec: lorsque vous tuez simplement le dragon, vous gagnez de la ténacité et de la puissance sur vos soins/boucliers. Lorsque vous obtenez l'âme du dragon techno-chimique, vos dégâts sont augmentés en dessous d'un certain seuil de votre vie.Ce retour du dragon s'accompagne d'une nouvelle version de la faille de l'invocateur. La première itération de la faille techno-chimique avait elle aussi suscité un tollé et avait quitté le jeu en même temps que le dragon. Si Riot reste évasif sur la carte en elle-même en parlant de « produits chimiques zauniens », la publication est plus détaillée en ce qui concerneIl n'y a pas que le retour du dragon techno-chimique qui va venir secouer la jungle en saison 13. nous voyons aussi venir. Dites au revoir aux Châtiments glacial et éclairé, ils seront remplacés par de nouvelles versions. C'est ce qui semble être un retour à d'anciennes versions de la jungle, avec trois types de Châtiments, chacun orienté vers un style de gameplay différent.L'équipe du jeu souhaite également. Sans doute à cause du manque d'attractivité que ce dernier a connu au cours de cette saison, avec des conséquences négatives sur la recherche de partie, notamment dans les matchs classés. Pour cela, deux axes ont été avancés pour cette pré-saison 2013.Premièrement,afin de permettre à tous les joueurs de démarrer deux camps en même temps. Une mécanique qui permet d'optimiser le farming des monstres et ainsi de gagner du temps, notamment dans les premiers instants de la partie afin d'aller rapidement apporter de l'impact sur les lanes.Deuxièmement,. C'est également un aspect crucial dans la gestion du temps pour le début de partie, d'autant plus que le chemin n'est pas le même avec tous les personnages. C'est une notion qui peut vite perdre les joueurs peu familiers avec le rôle et leur faire perdre de précieuses secondes., forts d'une grande maîtrise de leurs champions. Les itinéraires seront amenés à changer au fil des patchs en fonction du taux de victoire de chacun des chemins proposés.Enfin, une nouvelle mécanique de communication liée à la jungle fait son apparition sur la Faille. Les votes d'objectifs., ils permettent de consulter rapidement toute l'équipe. Sauf que dans le cas présent,: Héraut de la faille, Dragon, Baron Nashor. L'outil devrait permettre de limiter les affrontements perdus autour de ces objectifs par manque de communication au sein des équipes.