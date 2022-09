League of Legends : Ahri profite d'une mise à jour visuelle et sonore

Ahri a été mise à jour pour de nombreuses raisons dont le fait de lui apporter de la modernité et de faciliter le développement de futurs skins ✨



Retrouvez tout le détail du processus dans l’article ci-dessous 🔽https://t.co/8U3PipNokm pic.twitter.com/Qu6W6FxqVp — League of Legends FR (@LoL_France) September 28, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est une femme-renard à neuf queues dont la popularité n'est plus à prouver, et ce, à tous les niveaux de jeu. Elle pourrait, entre autres, se tailler une place dans les picks de prédilection des joueurs lors de ce Mondial 2022 de. C'est peut-être l'une des raisons qui a poussé les équipes de Riot à se pencher un peu plus sur son cas. Le studio évoque directement la problématique de la modernité du modèle et le fait de rendre plus facile la création des prochains skins.Parmi les éléments importants qui ont été traités lors de cette mise à jour visuelle,. C'est l'un des éléments emblématiques dans le design du personnage et qui contribue sans doute à son succès. Paradoxalement, c'est aussi un élément qui est connu depuis longtemps pour avoir une implantation assez irrégulière au niveau du personnage.Problème réglé avec cette amélioration, puisque désormais elles disposent d'un point de départ fixe, situé au bas du dos, et se réunissent en une seule pendant les déplacements d'afin d'allier simplicité visuelle et esthétique.Nous pouvons ajouter à cela une animation spéciale des queues pendant son Charme (E), sort iconique du champion.. À noter que ces changements seront appliqués sur le modèle de base, mais également sur l'ensemble des skins du personnage.En plus de ces ajouts visuels, nous pouvons également noter des changements en matière sonore, en particulier le fond musical pendant que le R est actif, mais également des modifications en ce qui concerne ses répliques. Enfin, des changements ont été apportés sur la partie narrative. L'histoire d'a donc été légèrement modifiée afin de rentrer plus aisément dans les standards modernes de Riot.