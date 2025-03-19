« La Main du Démon » dévoilé par League of Legends, un mystérieux jeu de cartes inspiré de Noxus

Riot Games continue de diversifier l'univers de League of Legends avec « La Main du Démon », un jeu de cartes stratégique aux mécaniques roguelike intrigantes. Et attention : derrière son ambiance sombre, il cache probablement quelques secrets que Riot veut absolument vous voir découvrir.
La Main du Démon : Riot Games explore Noxus sous un nouvel angle
Après avoir conquis les joueurs mobiles avec Wild Rift et les fans de jeux de cartes avec Legends of Runeterra, Riot Games poursuit sa stratégie d'expansion autour de League of Legends. Cette fois, c'est La Main du Démon
, un nouveau mini-jeu inspiré de la région de Noxus, qui est à l'honneur.
Prévu comme une expérience interne au client officiel de League of Legends
, ce jeu tire son inspiration mécanique de succès récents tels que Balatro
ou l'acclamé Inscryption
. Dans ce mini-jeu, les joueurs devront accumuler des cartes afin d'infliger un maximum de dégâts dans des affrontements tactiques contre des créatures et ennemis typiquement noxiens.
Gameplay : sceaux, combos et créatures démoniaques
La Main du Démon
ne se contente pas d'emprunter ses idées à des références du genre : il promet également des mécaniques innovantes, notamment avec l'utilisation des « sceaux ». Ces derniers permettent de renforcer temporairement certaines cartes pour créer des combos surpuissants
, apportant une vraie dimension stratégique supplémentaire. On retrouve ainsi un système rappelant fortement celui des cartes Joker dans Balatro, où chaque sceau joue un rôle clé pour dominer le plateau.
Voici quelques-uns des combos envisageables pour infliger des dégâts à votre ennemi :
- 10 Points - Solo - Carte unique à valeur élevée
- 20 Points - Dyade - Deux cartes ayant le même chiffre
- 40 Points - Série de dyades - Deux séries de dyades
- 80 Points - Triade - Trois cartes ayant le même chiffre
- 100 Points - Défilé - Cinq cartes à numéros consécutifs
- 125 Points - Horde - Cinq cartes ayant la même couleur
- 175 Points - Grand régiment - Trois cartes ayant le même chiffre et deux cartes ayant le même chiffre
- 400 Points - Tétrade - Quatre cartes ayant le même chiffre
- 600 Points - Défilé de la horde - Cinq cartes ayant des numéros consécutifs et la même couleur
- 2000 Points - Main du démon - Cinq cartes de la plus haute valeur dans la même couleur
Les combats proposés dans La Main du Démon opposeront les joueurs à des versions maléfiques ou démoniaques d'animaux emblématiques de Noxus, comme des buffles, des renards ou encore des nuées de corbeaux sinistres. À travers ces affrontements, Riot Games promet d'approfondir davantage l'univers sombre et brutal de Noxus.
Le jeu propose également une progression typiquement rogue-like avec une carte interactive permettant de choisir son itinéraire, entre combats, checkpoints et bonus divers. Les joueurs devront donc gérer soigneusement leur parcours pour améliorer leurs decks, déverrouiller de nouveaux sceaux et optimiser leurs ressources pour vaincre les ennemis les plus redoutables.
Qui est l'étrange personnage du teaser ?
La bande-annonce officielle dévoilée par Riot laisse entrevoir un mystérieux protagoniste aux allures inquiétantes : un homme masqué, blessé, avec un œil gris pâle clairement surnaturel. Aucun indice précis n'a été révélé sur son identité, mais les spéculations vont bon train. Les joueurs évoquent déjà un lien potentiel avec la future mise à jour dédiée à LeBlanc, mais Riot reste volontairement discret, préférant laisser la communauté percer ce mystère.
Un moyen original de dynamiser l'écosystème League of Legends
Avec La Main du Démon
, Riot Games démontre encore une fois sa capacité à enrichir intelligemment l'écosystème League of Legends en proposant des expériences variées, susceptibles de toucher tous types de joueurs. En reprenant des mécaniques appréciées dans des jeux indépendants récents, le studio confirme sa volonté de se diversifier tout en conservant l'attention constante de son immense communauté. Ce nouveau mini-jeu pourrait bien devenir un incontournable pour les fans en attendant les grandes mises à jour annoncées pour les champions tels que LeBlanc.
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