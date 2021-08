La Chine n'autorise plus que trois heures de jeux en ligne par semaine pour les jeunes joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lors de la parution d'un titre, il n'est pas rare qu'une autre version du jeu sorte, celle-ci étant destinée àet offrant alors une version censurée, répondant auxDésormais,. Selon elle,. D'autre part, ils seront obligés de s'enregistrer sous leur véritable nom, et les entreprises de jeux en ligne ne seront pas autorisées à fournir des services, même un « mode expérience touristique », aux joueurs non enregistrés. Enfin,sera obligatoire pour tous ces jeux, et ce dernier passera parÀ ce jour, cette nouvelle règlementation est la plus restrictive au monde, et selon un rapport de Xinhua , ces nouvelles règles sont avant tout destinées à lutter contre la dépendance des jeux en ligne chez les plus jeunes.En 2019, les jeunes joueurs avaient le droit de jouer durant 90 minutes par jour durant la semaine, et 3h par jour durant le week-end et les jours fériés, avec un couvre-feu instauré de 22h à 8h le lendemain matin. Bien que l'obligation de jouer sous son vrai nom était déjà de mise, ils avaient tout de même un peu plus de temps pour s'amuser., entreprise spécialisée dans les services internet, avait déjà pris les devants en annonçant ses propres règles mises en place depuis ce mois d'août , avec un temps de jeux passant de 90 à 60 minutes par jour durant la semaine, et 2h au lieu de 3 par jour durant le week-end. De plus, la société a renforcé son système de reconnaissance faciale, ce dernier exigeant désormais la réauthentification de tous les comptes suspects. Toutefois, malgré cette volonté de vouloir bien faire, les finances ne se présentent pas sous leurs meilleurs auspices puisque la société a dû faire face à une chute assez importante de son cours d'action, passant de 766 HK$ (98 $) à 466 HK$ (60 $) à ce jour.Avec la mise en place de cette nouvelle réglementation,et que c'était aux parents de décider du nombre d'heures de jeu passées sur les autres titres.