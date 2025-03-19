Arcane : Un clip officiel pour « Ma Meilleure Ennemie » pourrait révéler les scènes coupées entre Ekko et Jinx

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 19 mars 2025 à 12h20
Le titre culte de Stromae et Pomme, « Ma Meilleure Ennemie », va enfin avoir droit à son propre clip officiel. Pour les fans d'Arcane, c'est l'espoir de découvrir enfin ce qui s'est réellement passé entre Ekko et Jinx dans les scènes coupées tant réclamées.
Arcane : Un clip officiel pour « Ma Meilleure Ennemie » pourrait révéler les scènes coupées entre Ekko et Jinx

« Ma Meilleure Ennemie », enfin son propre clip animé officiel

C'est une excellente nouvelle pour les nombreux fans d'Arcane : Riot Games a officiellement annoncé la sortie prochaine d'un clip animé inédit pour la chanson très populaire « Ma Meilleure Ennemie », interprétée par Stromae et Pomme. Prévu pour une diffusion sur YouTube le 20 mars à 16h55 (heure française), ce clip très attendu promet potentiellement d'apporter des éclaircissements sur l'une des intrigues les plus mystérieuses de la saison 2. L'image promotionnelle révélée par Riot montre clairement Ekko et Jinx, laissant espérer aux fans qu'ils découvriront enfin des scènes inédites cruciales.

Miniature vidéo

Des scènes coupées très attendues par les fans

Durant l'épisode 7 de la saison 2 d'Arcane, Ekko traverse un univers parallèle bouleversant où Vander et Silco sont toujours amis, et où Mylo, Claggor et Benzo n'ont jamais péri tragiquement. À son retour, une tension palpable existe entre lui et Jinx, mais les spectateurs n'ont jamais découvert exactement ce qu'il s'est produit entre les deux personnages emblématiques. Selon Amanda Overton, scénariste sur Arcane, l'équipe avait volontairement choisi de laisser ces moments importants à l'imagination du public, faute de temps et de budget pour explorer toutes les pistes narratives possibles.

ekkojinx

Pourquoi les scènes Ekko-Jinx intriguent tant les fans ?

Ces scènes, considérées comme critiques par les fans, auraient dû approfondir la relation complexe et ambiguë entre Ekko (« Le Fractureur du temps ») et Jinx (« La Gâchette folle »). Leur relation, centrale dans l'intrigue d'Arcane, fascine par sa profondeur émotionnelle et son passé tragique. L'arrivée du clip pourrait enfin donner un aperçu plus détaillé de leur histoire commune et des tensions jamais révélées à l'écran.

Un précédent artistique : Stromae et Pomme, un choix fort

La chanson « Ma Meilleure Ennemie », interprétée par Stromae et Pomme, était déjà l'un des morceaux préférés des spectateurs d'Arcane, capturant parfaitement la dynamique complexe entre Ekko et Jinx. Le choix de ces deux artistes francophones, connus pour leur univers musical émotionnellement intense, souligne l'importance dramatique du duo à l'écran. Ce clip sera donc très probablement à la hauteur des attentes, apportant une nouvelle dimension narrative grâce à la puissance émotionnelle de la musique et de l'animation.

stromepomme

Un moyen efficace de prolonger le phénomène Arcane

Cette annonce confirme une fois de plus la volonté de Riot Games de continuer à développer l'univers d'Arcane au-delà de la série elle-même. L'utilisation d'un clip musical inédit pour offrir aux fans un supplément narratif est une stratégie intelligente, permettant d'entretenir l'intérêt autour de la série en attendant une possible suite ou une troisième saison. Arcane confirme ainsi son statut de phénomène culturel bien au-delà de l'univers traditionnel de League of Legends.

La sortie officielle du clip de « Ma Meilleure Ennemie » aura lieu le 20 mars à 16h55 (heure française) sur la chaîne YouTube officielle de League of Legends. Les fans pourront alors enfin découvrir ces scènes coupées si attendues, et peut-être résoudre certains mystères laissés en suspens depuis la diffusion de la saison 2.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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