Arcane : Plus d'informations sur la saison 2 lors de la Netflix Geeked Week

La première saison d'Arcane, série d'animation réalisée par Fortiche Production, a rencontré un très grand succès auprès des spectateurs, connaisseurs ou non de l'univers League of Legends, à sa sortie officielle. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux attendent la saison 2 avec grande impatience.Nous devrions en apprendre plus au sujet de cette deuxième saison d'Arcane dans les prochains jours. En effet, la série fait partie du programme de la, qui se déroule du 6 au 10 juin. Il s'agit d'un événement virtuel célébrant les séries, films et jeux Netflix, durant lequel de nombreuses informations sont souvent partagées.Le programme de cette nouvelle édition de la Netflix Geeked Week est plutôt complet et est à retrouver ci-dessous :Malheureusement, selon les dernières informations, cette deuxième saison d'Arcane ne devrait pas arriver en cette année 2022. Il faudra donc s'armer d'un peu plus de patience pour connaître la suite des aventures de V, Jinx et Caitlyn.