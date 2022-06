Arcane : La série documentaire « Bridging The Rift » annoncée et prévue pour cet été

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La série Arcane, sortie en novembre 2021 sur Netflix, est co-produite par Riot Games et le studio d'animation français Fortiche Production. Devenue numéro 1 des visionnages sur ladite plateforme, dès sa sortie, et ce pendant trois semaines d'affilée, la Saison 1 d'Arcane a remporté de très nombreux prix, dont neuf Annie Awards, et a su plaire aux téléspectateurs.Si la Saison 2 est très attendue,arrivera avant celle-ci. En effet, dès le 4 août prochain, il sera possible de connaître les secrets de fabrication de la première saison d'Arcane grâce à. Ainsi, c'est à travers 5 épisodes au total que les coulisses de la série se révéleront aux téléspectateurs. Chaque jeudi, à partir du 4 août et ce jusqu'au 1er septembre, un nouvel épisode de « Bringing the Rift » sera diffusé et disponible sur YouTube.Pour l'heure, rappelons la Saison 2 de la série Arcane ne possède aucune date de sortie précise. Elle devrait arriver au cours de l'année 2023, selon les dernières informations connues.