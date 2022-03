Arcane : La relation Caitlyn-Vi sera mise en avant dans la saison 2

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La première saison d'Arcane, la série de Fortiche Production autour de certains personnages de League of Legends, a rencontré un grand succès depuis sa sortie officielle. D'ailleurs, très attendue par les fans, la deuxième saison doit arriver prochainement.En effet, dans la première saison, le scénario était essentiellement centré sur les deux soeurs, Vi et Jinx. Ces dernières se retrouvent séparées. Puis, Vi finit par rencontrer la jeune femme, Cailtyn. Alors qu'elles partent ensemble, à la recherche de Jinx, une relation presque amoureuse se noue entre elles. Si rien n'a réellement été officialisé dans la série, les deux jeunes femmes semblent, véritablement, entichées l'une de l'autre.Récemment, le site Fanbyte.com a repéré des informations sur la prochaine saison d'Arcane. Via un talk-show Twitch de BAFTA , les showrunners de la série, Alex Yee et Christian Linke, ont donné quelques détails quant à la relation Caitlyn-Vi.. Le duo devrait être « au centre des histoires » et les showrunners pensent que les fans de Caitlyn-Vi seront « heureux ».Néanmoins, ils n'ont pas donné plus d'informations au sujet de ces deux personnages. De plus, la deuxième saison ne possède pas de date de sortie précise, à l'heure actuelle. Il faut donc se montrer patient et attendre une communication officielle de la part de Fortiche Production afin de savoir quand la saison 2 d'Arcane arrivera.Si vous n'avez pas encore découvert Arcane, sachez que la première saison est disponible sur Netflix. La bande-annonce, ci-dessous, devrez vous donner un bon aperçu de ce qui vous attend avec la série de Fortiche Productions.