Little Nightmares : Une adaptation est en cours, frissons garantis

Little Nightmares aura lui aussi le droit à son adaptation, dont un premier aperçu a été récemment partagé.
Comme vous le savez probablement déjà, la licence Little Nightmares va très bientôt compter 3 opus au total (le troisième étant prévu pour cet octobre 2025). Toutefois, cet univers n'est pas prêt d'apposer son point final, étant donné qu'un projet d'adaptation en stop motion est prévu pour Little Nightmares
.
Une adaptation en stop motion pour Little Nightmares
Effectivement, lors du showcase dédié à Little Nightmares 3, qui a eu lieu en début de soirée le 24 juin 2025, les équipes en charge de la franchise ont fait une très belle annonce pour les fans : un projet d'adaptation en stop motion pour Little Nightmares est en développement
. Celui-ci est créé en collaboration avec le studio Taller del Chucho.
D'ailleurs, au cours de cet événement, nous avons eu le droit à un bref aperçu, durant moins de 30 secondes, dudit projet d'adaptation de Little Nightmares
.
Little Nightmares et son univers étendu
En plus de ce projet en stop motion, l'univers Little Nightmares va continuer son expansion, en s'attaquant notamment aux bandes dessinées et aux romans
. Ainsi, en octobre 2025, il sera possible de mettre la main sur la série de BD Little Nightmares: Descend to Nowhere
(en anglais), qui est publiée par Titan Comics.
En outre, le roman d'horreur pour jeunes adultes Little Nightmares: The Lonely Ones
, qui est écrit par E.C. Myers et publié par Scholastic, est prévu pour le mois de septembre 2025. Cet ouvrage raconte l'histoire de Ruse, soit « une fillette qui se réveille dans une pièce étrange et inconnue, aux côtés de deux autres enfants qu'elle n'a jamais vus
». La protagoniste comprendra alors rapidement qu'elle est piégée dans un carnaval cauchemardesque et tentera dès lors d'en réchapper pour survivre.
Soulignons également que la saison 2 de la série de podcasts Le Bruit des Cauchemars, qui comptabilise 2 millions d'écoutes, est en cours d'écriture. Une nouvelle qui ravira, là encore, les fans, à coup sûr.
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