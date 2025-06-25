Little Nightmares : Une adaptation est en cours, frissons garantis

Little Nightmares aura lui aussi le droit à son adaptation, dont un premier aperçu a été récemment partagé.

Une adaptation en stop motion pour Little Nightmares

Little Nightmares et son univers étendu

Comme vous le savez probablement déjà, la licence Little Nightmares va très bientôt compter 3 opus au total (le troisième étant prévu pour cet octobre 2025). Toutefois, cet univers n'est pas prêt d'apposer son point final, étant donné qu'Effectivement, lors du showcase dédié à Little Nightmares 3, qui a eu lieu en début de soirée le 24 juin 2025, les équipes en charge de la franchise ont fait une très belle annonce pour les fans :. Celui-ci est créé en collaboration avec le studio Taller del Chucho.D'ailleurs, au cours de cet événement, nous avons eu le droit à. Ainsi, en octobre 2025, il sera possible de mettre la main sur(en anglais), qui est publiée par Titan Comics.En outre,, qui est écrit par E.C. Myers et publié par Scholastic, est prévu pour le mois de septembre 2025. Cet ouvrage raconte l'histoire de Ruse, soit « une fillette qui se réveille dans une pièce étrange et inconnue, aux côtés de deux autres enfants qu'elle n'a jamais vus ». La protagoniste comprendra alors rapidement qu'elle est piégée dans un carnaval cauchemardesque et tentera dès lors d'en réchapper pour survivre.Soulignons également que la saison 2 de la série de podcasts Le Bruit des Cauchemars, qui comptabilise 2 millions d'écoutes, est en cours d'écriture. Une nouvelle qui ravira, là encore, les fans, à coup sûr.