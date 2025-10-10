Little Nightmares 3 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui est un véritable succès depuis sa sortie sur le marché, est souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Little Nightmares 3 ? Nous vous apportons la réponse.

Est-il possible de jouer à Little Nightmares 3 sur Steam Deck ?

PC Édition Standard → 21,59 € au lieu de 40 €, soit 46 % de réduction. Édition Deluxe → 24,99 € au lieu de 60 €, soit 58 % de réduction.



Disponible depuis le mois d'octobre 2025,, qui est développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, est considéré comme un jeu d'aventure, proposant des casse-têtes à résoudre et deux personnages à incarner. Comme c'est le cas pour un grand nombre de titres, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement différentes questions à propos des possibilités du soft de Supermassive Games. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du titre, nous pouvons vous donner une réponse concernant la console de Valve et le jeu de Supermassive Games :En effet, sur la page Steam du soft, et plus précisément dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Little Nightmares III est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui possèdent la fameuse console de Valve, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux au cours de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 10 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :