Little Nightmares 3 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 octobre 2025 à 11h47
Le Steam Deck, qui est un véritable succès depuis sa sortie sur le marché, est souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Little Nightmares 3 ? Nous vous apportons la réponse.
Little Nightmares 3 Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Disponible depuis le mois d'octobre 2025, Little Nightmares 3, qui est développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, est considéré comme un jeu d'aventure, proposant des casse-têtes à résoudre et deux personnages à incarner. Comme c'est le cas pour un grand nombre de titres, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement différentes questions à propos des possibilités du soft de Supermassive Games. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si Little Nightmares 3 est compatible et/ou jouable sur Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Little Nightmares 3 sur Steam Deck ?

little-nightmares-3-visuel-creature
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du titre, nous pouvons vous donner une réponse concernant la console de Valve et le jeu de Supermassive Games : Little Nightmares 3 est bel et bien jouable ainsi que compatible avec Steam Deck.

En effet, sur la page Steam du soft, et plus précisément dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Little Nightmares III est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

little-nightmares-3-jouable-steam-deck

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck, de Valve, pour jouer à Little Nightmares 3. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui possèdent la fameuse console de Valve, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux au cours de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que Little Nightmares 3, qui est sorti le 10 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 21,59 € au lieu de 40 €, soit 46 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 24,99 € au lieu de 60 €, soit 58 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Little Nightmares 3 annonce son premier DLC avec une date de sortie
Little Nightmares 3 08 juin 2026

Little Nightmares 3 annonce son premier DLC avec une date de sortie

Supermassive Games et Bandai Namco ont, récemment, dévoilé le premier DLC de Little Nightmares 3 avec une date de sortie.
Little Nightmares 3 : MàJ du 28 janvier 2026, patch notes et détails
Little Nightmares 3 28 janvier 2026

Little Nightmares 3 : MàJ du 28 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour du 28 janvier 2026 de Little Nightmares 3.
Little Nightmares 3 : MàJ du 19 novembre 2025, patch notes et détails
Little Nightmares 3 19 novembre 2025

Little Nightmares 3 : MàJ du 19 novembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes en français de la mise à jour déployée le 19 novembre 2025 sur Little Nightmares 3.

commentaire (0)