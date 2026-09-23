Little Nightmares 3 dévoile la date de sortie de son prochain DLC, The Shores

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2026 à 11h25
Supermassive Games et Bandai Namco ont levé le voile sur la date de sortie du deuxième DLC de Little Nightmares 3, qui arrive très vite.
Little Nightmares 3 dévoile la date de sortie de son prochain DLC, The Shores

Au cours du mois de juin 2026, les joueurs et les joueuses de Little Nightmares 3 ont déjà pu parcourir le DLC The Backstage. Ces derniers vont bientôt avoir une bonne excuse pour relancer le titre coopératif de Supermassive Games, étant donné que la sortie du deuxième DLC de Little Nightmares 3 est imminente.

Le DLC The Shores de Little Nightmares 3 a sa date de sortie, qui est proche

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que Supermassive Games et Bandai Namco ont partagé la nouvelle : Little Nightmares 3 accueillera son deuxième DLC, The Shores, le 30 septembre 2026. Comme précisé, ce contenu additionnel est notamment contenu dans le Pass d'extension Secrets de la Spirale.

En raison de son appellation et du premier visuel partagé, nous pouvons nous attendre à des niveaux aquatiques, et très probablement à de nouvelles créatures, qui poursuivront les deux protagonistes, Low et Alone. Cependant, à l'heure actuelle, Supermassive Games n'a pas partagé de plus amples détails concernant l'histoire et le contenu du DLC The Shores de Little Nightmares 3. Nul doute que nous en saurons plus dans les prochains jours, étant donné que le lancement de ce nouveau contenu additionnel est imminent.

Rendez-vous donc le 30 septembre pour découvrir le DLC The Shores du troisième opus Little Nightmares. En guise de conclusion, rappelons que Little Nightmares 3, qui est sorti le 10 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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