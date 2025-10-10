Little Nightmares 3 : Le Pass d'amitié, comment l'utiliser pour jouer en coopération ?

Nous vous expliquons comment fonctionne le Pass d'amitié de Little Nightmares 3, afin que vous puissiez jouer en coopération avec un ami tout en profitant de cette fonctionnalité.

Comment utiliser le Pass d'amitié de Little Nightmares 3 ?

Un joueur doit avoir acheté Little Nightmares 3.

L'autre joueur (celui qui ne possède pas le jeu en version physique ou numérique) doit télécharger le Pass d'amitié de Little Nightmares 3 depuis le store adéquat (soit de la même plateforme que le détenteur de l'exemplaire). Il vous suffit de vous rendre sur la page de Little Nightmares 3 depuis les différents stores pour accéder au Pass d'amitié du jeu, et ensuite le télécharger.

La personne qui possède la copie de Little Nightmares 3 doit lancer le jeu, puis inviter le joueur qui a le Pass d'amitié.

Celui ou celle qui a le Pass d'amitié doit, finalement, accepter la demande de l'hôte.

Des détails sur le Pass d'amitié de Little Nightmares 3

Chaque partie commencée en coop doit être terminée par les deux mêmes joueurs ; vous ne pouvez pas jouer en solo sur une sauvegarde commencée en coop et inversement. Ne vous en faites pas, vous pourrez toujours commencer une nouvelle sauvegarde en solo ou avec un autre ami ! Les joueurs peuvent créer jusqu'à huit sauvegardes.

PC Édition Standard → 21,59 € au lieu de 40 €, soit 46 % de réduction. Édition Deluxe → 24,99 € au lieu de 60 €, soit 58 % de réduction.



Tout comme It Takes Two ou encore Split Fiction,(ou « Pass ami » si vous préférez), qui permet d'inviter une personne à vous rejoindre pour parcourir ensemble le nouvel opus de la franchise, et ce, grâce à un seul exemplaire. Étant donné que cette fonctionnalité est plutôt intéressante, notamment en raison de sa gratuité, il y a fort à parier que de nombreux joueurs et joueuses voudront en profiter.De ce fait, dans ce qui suit, nous vous expliquonsest, en réalité, assez simple. Si celui-ci est gratuit, cela nécessite tout de même qu'une personne ait acheté le jeu de Supermassive Games et Bandai Namco. Mais, voiciIl est important que les deux joueurs utilisent la même plateforme (PlayStation, Xbox, PC ou Nintendo Switch), étant donné quene possède qu'un cross-play partiel, à savoir entre le même écosystème : « En dépit de nos efforts, le cross-gen ne sera pas disponible à la sortie du jeu [...] Par ailleurs, le crossplay ne sera pas disponible entre des consoles de fabricants différents » pouvons-nous lire dans la FAQ du jeu. De la même manière, Bandai Namco et Supermassive Games précisent ceci :Maintenant que vous savez comment, il ne vous reste plus qu'à partir à l'aventure aux côtés de Low et Alone. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :