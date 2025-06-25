Little Nightmares 3 annonce sa date de sortie avec une très belle surprise

Bandai Namco et Supermassive Games ont (enfin) dévoilé la date de sortie de Little Nightmares 3, tout en annonçant une très bonne nouvelle.
Bandai Namco et Supermassive Games avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses le 24 juin dernier pour de nouvelles informations concernant Little Nightmares 3
. Au cours de cet événement dédié, les équipes en charge ont, ainsi, révélé la date de sortie de Little Nightmares 3 et ont annoncé une bonne nouvelle pour les fans de la licence
.
La date de sortie de Little Nightmares 3 est connue
En effet, lors du showcase dédié au troisième opus de Little Nightmares, Bandai Namco et Supermassive Games ont indiqué que Little Nightmares 3 sort le 10 octobre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu
. Pour être plus précis, le titre se rendra disponible, à cette date, sur PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 et PC
.
Pour l'occasion, les développeurs ont même partagé une nouvelle vidéo de gameplay
, qui dure plus de 10 minutes. Cette nouvelle communication visuelle offre un bel aperçu d'un des niveaux du jeu, baptisé « The Carnevale », et, par extension, des mécaniques de ce nouvel opus. Autant dire que celui-ci s'annonce tout aussi effrayant ainsi qu'intéressant que les premiers titres de la franchise.
Des éditions absolument sublimes pour Little Nightmares III
Pouvant d'ores et déjà être précommandé sur les différents stores et le shop de Bandai Namco, Little Nightmares 3 s'offre diverses éditions
. Ainsi, en plus de la version Standard et Deluxe, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer deux collectors, qui comprennent différents éléments :
- Édition Miroir de Little Nightmares 3
- Édition Spirale (Collector Premium) de Little Nightmares 3
Une édition Enhanced pour Little Nightmares est également prévue
Au cours de cet événement, Bandai Namco a également annoncé que Little Nightmares va se doter d'une édition Enhanced, apportant des améliorations plus ou moins significatives
. Prévue pour le 10 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC, cette version permettra de découvrir le premier volet de la licence en 4K et 60 FPS
. Celle-ci proposera aussi du Ray Tracing ainsi que des optimisations de gameplay.
D'ailleurs, il ne s'agit pas de la seule bonne nouvelle. Effectivement, l'éditeur a précisé que toutes celles et ceux qui précommandent une version numérique de Little Nightmares III bénéficient d'un accès immédiat à Little Nightmares Enhanced Edition sur PS5, Xbox Series et PC
. Une aubaine pour tous les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger ou bien se replonger dans le premier opus Little Nightmares avant l'arrivée du troisième.
Rendez-vous donc le 10 octobre 2025 pour découvrir Little Nightmares 3
, qui se rendra alors disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 et PC.
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