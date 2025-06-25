Little Nightmares 3 annonce sa date de sortie avec une très belle surprise

Bandai Namco et Supermassive Games ont (enfin) dévoilé la date de sortie de Little Nightmares 3, tout en annonçant une très bonne nouvelle.

La date de sortie de Little Nightmares 3 est connue

Des éditions absolument sublimes pour Little Nightmares III

Édition Miroir de Little Nightmares 3

Édition Spirale (Collector Premium) de Little Nightmares 3





Une édition Enhanced pour Little Nightmares est également prévue

Le même cauchemar. Plus vif. Plus intense.



Little Nightmares Enhanced Edition sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC le 10 octobre 2025. pic.twitter.com/DORWP5yBwC — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) June 24, 2025

Bandai Namco et Supermassive Games avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses le 24 juin dernier pour de nouvelles informations concernant. Au cours de cet événement dédié,En effet, lors du showcase dédié au troisième opus de Little Nightmares, Bandai Namco et Supermassive Games ont indiqué que. Pour être plus précis,Pour l'occasion,, qui dure plus de 10 minutes. Cette nouvelle communication visuelle offre un bel aperçu d'un des niveaux du jeu, baptisé « The Carnevale », et, par extension, des mécaniques de ce nouvel opus. Autant dire que celui-ci s'annonce tout aussi effrayant ainsi qu'intéressant que les premiers titres de la franchise.Pouvant d'ores et déjà être précommandé sur les différents stores et le shop de Bandai Namco,. Ainsi, en plus de la version Standard et Deluxe, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer deux collectors, qui comprennent différents éléments :Au cours de cet événement, Bandai Namco a également annoncé que. Celle-ci proposera aussi du Ray Tracing ainsi que des optimisations de gameplay.D'ailleurs, il ne s'agit pas de la seule bonne nouvelle. Effectivement, l'éditeur a précisé que. Une aubaine pour tous les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger ou bien se replonger dans le premier opus Little Nightmares avant l'arrivée du troisième.Rendez-vous donc le 10 octobre 2025 pour découvrir, qui se rendra alors disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 et PC.