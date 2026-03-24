Life is Strange: Reunion : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Life is Strange: Reunion sur PC et consoles en France, afin que vous soyez prêt pour son lancement.

Heure de sortie de Life is Strange: Reunion en France sur PC et consoles

Quel est le prix de vente de Life is Strange: Reunion ?

PC (Steam) Edition Standard → 31,69 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction. Edition Deluxe → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez, le mois de mars 2026 marquera le retour de Max Caulfield et Chloe Price, qui s'apprêtent à vivre de nouvelles aventures, narrées dans. Évidemment, beaucoup de joueurs et de joueuses, fans ou non de la franchise, attendent avec impatience de découvrir ce nouvel opus Life is Strange. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent. Nous vous la dévoilons dans ce qui suit.Rappelons, avant tout, quese rendra disponible le 26 mars 2026, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons plus à propos deAinsi, sachez que. Cet horaire s'applique à toutes les plateformes concernées, à savoir la PS5, la Xbox Series et le PC. De ce fait, toutes les joueuses et tous les joueurs pourront découvrir au même moment les aventures de Max Caulfield et Chloe Price.Si vous vous questionnez à propos des tarifs de, sachez qu'ils ne sont pas les mêmes entre PC et consoles. Il faut compter 39,99 € sur PC, contre 49,99 € sur PS5 et Xbox Series, pour l'édition Standard de. La version Deluxe est, quant à elle, à 49,99 € sur PC, tandis qu'elle est à 59,99 € sur la dernière console de Sony/PlayStation et celle de Microsoft. Mais, si vous désirez en savoir plus à propos des différentes éditions prévues pour, sachez que nous vous apportons toutes les informations à connaître dans un article dédié.Rendez-vous donc en fin de journée le 26 mars 2026 pour découvrir. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :