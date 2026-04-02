Life is Strange: Reunion : Comment donner le cadeau d'anniversaire à Max pour le trophée/succès « Joyeux anniversaire » ?

Nous vous expliquons où et comment obtenir le cadeau d'anniversaire pour Max sur Life is Strange: Reunion, afin de décrocher le trophée/succès « Joyeux anniversaire ».

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Où et comment obtenir le cadeau d'anniversaire pour Max sur Life is Strange: Reunion ?

Obtenir le cadeau pour Max sur Life is Strange: Reunion

Donner le cadeau d'anniversaire à Max sur Life is Strange: Reunion

Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou 100 % dedevront nécessairement débloquer, qui demande de. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsLors de la séquence « Réunion » de, et plus précisément lorsque vous êtes aux commandes de Chloe, vous pouvez jeter un œil au calendrier de Max. Cela vous apprendra qu'il s'agit de son anniversaire. De la même manière, vous pouvez obtenir cette information en regardant le calendrier de Moses, qui est au-dessus de son bureau, durant la scène « Le Belphare ».D'ailleurs, c'est durant la séquence « Le Belphare » que vous pouvez. Pour cela, parlez à Moses, puis nommez sa découverte. Redescendez afin de lui parler, puis regardez son imprimante 3D. Discutez de nouveau avec Moses et optez pour la ligne de dialogue « Imprimante 3D ». Ce dernier utilisera alors la machine pour confectionnerSi vous avez réalisé l'étape précédente, il ne vous reste plus qu'à atteindre la séquence « Un lac de problèmes ». À ce moment-là, Max et Chloe discuteront. À un moment donné, vous pourrez sélectionner la ligne de dialogue « Joyeux anniversaire ». Chloe donnera alors son. Cela vous permettra de décrocher leEn plus de cette action précise à réaliser, il est impératif de récupérer tous les dessins/croquis de Chloe afin de décrocher le Platine ou 100 % de. Sachez que nous vous donnons leur emplacement dans un guide dédié.En conclusion, rappelons queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC.