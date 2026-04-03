Life is Strange: Reunion : Emplacement de toutes les photos de Max

Nous vous expliquons où et comment trouver toutes les photographies de Max sur Life is Strange: Reunion.
Comme c'est déjà le cas sur la plupart des jeux de la licence, Life is Strange: Reunion
demande aux joueurs et aux joueuses de récupérer différents collectibles afin de décrocher le Platine ou 100 %. Pour être plus précis, sur ce nouvel opus, il faut récupérer tous les dessins/croquis de Chloe ainsi que toutes les photographies de Max
.
Afin de faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous partageons l'emplacement de toutes les photos de Max sur Life is Strange: Reunion
.
Emplacement des photos de Max sur Life is Strange: Reunion
Durant toute l'aventure Life is Strange: Reunion
, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité de prendre diverses photographies
, lorsqu'ils sont aux commandes de Max Caulfield. D'ailleurs, ces photos sont des collectibles, à récupérer absolument pour obtenir le Platine ou 100 % du titre
, étant donné que cela est lié au trophée/succès intitulé « Mur de photos ». Il y en a 19 à prendre, au total.
Mais, sans plus tarder, voici l'emplacement de toutes les photos de Max sur Life is Strange: Reunion
(à chaque fois, nous vous indiquons dans quelle séquence vous les dénichez) :
- Emplacement de la photo n°1 :
- Scène : Intro : « ... Mountain State of Mind »
- Où la trouver ? : Celle-ci s'obtient automatiquement et ne peut donc être manquée.
- Emplacement de la photo n°2 :
- Scène : Dojo du Temps
- Où la trouver ? : Lorsque vous arrivez à l'Observatoire, dirigez-vous sur votre droite pour apercevoir des citrouilles d'Halloween dans un coin.
- Emplacement de la photo n°3 :
- Scène : Dojo du Temps
- Où la trouver ? : Avant d'aller voir Moses, continuez dans le couloir principal. Rejoignez l'arrière des escaliers pour apercevoir la combinaison d'un astronaute.
- Emplacement de la photo n°4 :
- Scène : Extérieur : cours
- Où la trouver ? : Celle-ci s'obtient automatiquement et ne peut donc être manquée.
- Emplacement de la photo n°5 :
- Scène : Extérieur : cours
- Où la trouver ? : Après que les étudiants de Max soient partis faire leur devoir, dirigez-vous tout de suite sur votre droite en direction des échafaudages. Sur votre chemin, vous verrez des écureuils près d'un banc.
- Emplacement de la photo n°6 :
- Scène : Extérieur : cours
- Où la trouver ? : Non loin des écureuils, et plus précisément sur la gauche, vous verrez deux étudiants faire une partie d'échecs sur une table.
- Emplacement de la photo n°7 :
- Scène : Extérieur : cours
- Où la trouver ? : Au niveau du bâtiment en cours de rénovation (non loin de Loretta - vous verrez des échafaudages jaunes), vous apercevrez un dessin/tag sur un pilier.
- Emplacement de la photo n°8 :
- Scène : Extérieur : cours
- Où la trouver ? : À côté d'une statue (non loin de Jeannette), vous apercevrez des corbeaux sur un banc.
- Emplacement de la photo n°9 :
- Scène : Fremont Street
- Où la trouver ? : Lorsque vous arrivez devant le bâtiment de Freemont Street, levez la caméra pour apercevoir un mannequin par une fenêtre (sur la partie droite de la bâtisse).
- Emplacement de la photo n°10 :
- Scène : Reunion
- Où la trouver ? : Avant de préparer un petit déjeuner pour Chloe, remontez les escaliers alors que cette dernière dort. Vous obtiendrez un trophée/succès en la regardant dormir. Après cette cinématique, remontez une nouvelle fois et prenez Chloe en photo.
- Emplacement de la photo n°11 :
- Scène : Infiltration à l'administration
- Où la trouver ? : Après avoir fait en sorte que Vinh quitte son bureau, vous pourrez prendre la structure en photo.
- Emplacement de la photo n°12 :
- Scène : Où est Safi ?
- Où la trouver ? : Près des escaliers menant à l'entrée du bâtiment, vous verrez des poubelles. Il y a un nain de jardin à prendre en photo juste à côté.
- Emplacement de la photo n°13 :
- Scène : Où est Safi ?
- Où la trouver ? : Celle-ci s'obtient automatiquement et ne peut donc être manquée.
- Emplacement de la photo n°14 :
- Scène : Retour vers le Turtle
- Où la trouver ? : Avant de confronter Safi, prenez en photo le lac en vous approchant de la rambarde, non loin des deux étudiants en pleine conversation.
- Emplacement de la photo n°15 :
- Scène : Mabon
- Où la trouver ? : Une fois que vous êtes entré dans le bâtiment, cherchez un buste posé sur une petite table. Remettez le gobelet debout, puis prenez la photo.
- Emplacement de la photo n°16 :
- Scène : Tous les indices
- Où la trouver ? : Empruntez les escaliers pour rejoindre l'étage. Lisez le document affiché sur l'aquarium, puis prenez une photo.
- Emplacement de la photo n°17 :
- Scène : La décision de Max
- Où la trouver ? : Avant de parler à Yasmin, dans son bureau, sortez votre appareil pour prendre en photo la statue derrière ledit personnage.
- Emplacement de la photo n°18 :
- Scène : Service commémoratif
- Où la trouver ? : Après le discours de Yasmin, prenez en photo le mémorial (il s'agit des panneaux présents sur la terrasse du Snapping Turtle).
- Emplacement de la photo n°19 :
- Scène : Temps-plices
- Où la trouver ? : Celle-ci s'obtient automatiquement et ne peut donc être manquée.
Vous avez réussi à récupérer toutes les photos de Max sur Life is Strange: Reunion
. Normalement, vous avez également débloqué le trophée/succès « Mur de photos ». Notons, à ce sujet, que vous devez également donner un cadeau d'anniversaire à Max afin de décrocher le Platine ou 100 % de Life is Strange: Reunion
. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment faire dans un guide dédié.
Pour conclure, rappelons que Life is Strange: Reunion
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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