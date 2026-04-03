Life is Strange: Reunion : Emplacement de toutes les photos de Max

Nous vous expliquons où et comment trouver toutes les photographies de Max sur Life is Strange: Reunion.

Emplacement des photos de Max sur Life is Strange: Reunion

Emplacement de la photo n°1 : Scène : Intro : « ... Mountain State of Mind » Où la trouver ? : Celle-ci s'obtient automatiquement et ne peut donc être manquée.

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Emplacement de la photo n°2 : Scène : Dojo du Temps Où la trouver ? : Lorsque vous arrivez à l'Observatoire, dirigez-vous sur votre droite pour apercevoir des citrouilles d'Halloween dans un coin.

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Emplacement de la photo n°3 : Scène : Dojo du Temps Où la trouver ? : Avant d'aller voir Moses, continuez dans le couloir principal. Rejoignez l'arrière des escaliers pour apercevoir la combinaison d'un astronaute.

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Emplacement de la photo n°4 : Scène : Extérieur : cours Où la trouver ? : Celle-ci s'obtient automatiquement et ne peut donc être manquée.

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Emplacement de la photo n°5 : Scène : Extérieur : cours Où la trouver ? : Après que les étudiants de Max soient partis faire leur devoir, dirigez-vous tout de suite sur votre droite en direction des échafaudages. Sur votre chemin, vous verrez des écureuils près d'un banc.

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Emplacement de la photo n°6 : Scène : Extérieur : cours Où la trouver ? : Non loin des écureuils, et plus précisément sur la gauche, vous verrez deux étudiants faire une partie d'échecs sur une table.

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Emplacement de la photo n°7 : Scène : Extérieur : cours Où la trouver ? : Au niveau du bâtiment en cours de rénovation (non loin de Loretta - vous verrez des échafaudages jaunes), vous apercevrez un dessin/tag sur un pilier.

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Emplacement de la photo n°8 : Scène : Extérieur : cours Où la trouver ? : À côté d'une statue (non loin de Jeannette), vous apercevrez des corbeaux sur un banc.

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Emplacement de la photo n°9 : Scène : Fremont Street Où la trouver ? : Lorsque vous arrivez devant le bâtiment de Freemont Street, levez la caméra pour apercevoir un mannequin par une fenêtre (sur la partie droite de la bâtisse).

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Emplacement de la photo n°10 : Scène : Reunion Où la trouver ? : Avant de préparer un petit déjeuner pour Chloe, remontez les escaliers alors que cette dernière dort. Vous obtiendrez un trophée/succès en la regardant dormir. Après cette cinématique, remontez une nouvelle fois et prenez Chloe en photo.

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Emplacement de la photo n°11 : Scène : Infiltration à l'administration Où la trouver ? : Après avoir fait en sorte que Vinh quitte son bureau, vous pourrez prendre la structure en photo.

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Emplacement de la photo n°12 : Scène : Où est Safi ? Où la trouver ? : Près des escaliers menant à l'entrée du bâtiment, vous verrez des poubelles. Il y a un nain de jardin à prendre en photo juste à côté.

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Emplacement de la photo n°13 : Scène : Où est Safi ? Où la trouver ? : Celle-ci s'obtient automatiquement et ne peut donc être manquée.

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Emplacement de la photo n°14 : Scène : Retour vers le Turtle Où la trouver ? : Avant de confronter Safi, prenez en photo le lac en vous approchant de la rambarde, non loin des deux étudiants en pleine conversation.

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Emplacement de la photo n°15 : Scène : Mabon Où la trouver ? : Une fois que vous êtes entré dans le bâtiment, cherchez un buste posé sur une petite table. Remettez le gobelet debout, puis prenez la photo.

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Emplacement de la photo n°16 : Scène : Tous les indices Où la trouver ? : Empruntez les escaliers pour rejoindre l'étage. Lisez le document affiché sur l'aquarium, puis prenez une photo.

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Emplacement de la photo n°17 : Scène : La décision de Max Où la trouver ? : Avant de parler à Yasmin, dans son bureau, sortez votre appareil pour prendre en photo la statue derrière ledit personnage.

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Emplacement de la photo n°18 : Scène : Service commémoratif Où la trouver ? : Après le discours de Yasmin, prenez en photo le mémorial (il s'agit des panneaux présents sur la terrasse du Snapping Turtle).

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Emplacement de la photo n°19 : Scène : Temps-plices Où la trouver ? : Celle-ci s'obtient automatiquement et ne peut donc être manquée.

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Comme c'est déjà le cas sur la plupart des jeux de la licence,demande aux joueurs et aux joueuses de récupérer différents collectibles afin de décrocher le Platine ou 100 %. Pour être plus précis, sur ce nouvel opus, il faut récupérer tous les dessins/croquis de Chloe ainsi queAfin de faciliter vos recherches et vous faire gagner du temps, nous vous partageonsDurant toute l'aventure, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité de, lorsqu'ils sont aux commandes de Max Caulfield. D'ailleurs,, étant donné que cela est lié au trophée/succès intitulé « Mur de photos ». Il y en a 19 à prendre, au total.Mais, sans plus tarder, voici(à chaque fois, nous vous indiquons dans quelle séquence vous les dénichez) :Vous avez réussi à. Normalement, vous avez également débloqué le trophée/succès « Mur de photos ». Notons, à ce sujet, que vous devez également donner un cadeau d'anniversaire à Max afin de décrocher le Platine ou 100 % de. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment faire dans un guide dédié.Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.