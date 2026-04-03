Life is Strange: Reunion : Comment débloquer le trophée/succès « C'est fascinant » ?

Nous vous indiquons comment débloquer le trophée/succès « C'est fascinant » de Life is Strange: Reunion, impliquant de « regarder votre invitée dormir ».
Comme la grande majorité des jeux, Life is Strange: Reunion
possède de nombreux trophées/succès
, qu'il faut débloquer pour empocher le Platine ou 100 %. L'un d'entre eux, intitulé « C'est fascinant »
, exige de « regarder votre invitée dormir »
. Il se peut que vous ne sachiez pas comment faire pour le débloquer.
C'est pourquoi, nous vous précisons, ci-dessous, comment débloquer le trophée/succès « C'est fascinant » de Life is Strange: Reunion, et donc comment regarder « votre invitée dormir »
.Ce qui suit pourrait légèrement vous spoiler. Vous voici prévenus.
Comment obtenir le trophée/succès « C'est fascinant » de Life is Strange: Reunion ?
Pour débloquer le trophée/succès « C'est fascinant », soit « regarder votre invitée dormir », de Life is Strange: Reunion
, il convient d'atteindre une séquence bien spécifique du jeu. En effet, après la rencontre entre Max et Chloe, vous aurez accès à la scène « Reunion ». À ce moment-là, Chloe ira dormir.
Se réveillant la première, Max tentera de préparer un petit déjeuner à Chloe. À ce moment-là, c'est-à-dire juste après avoir descendu les escaliers et lorsque vous incarnez Max, remontez à l'étage. Une courte cinématique débutera alors. Laissez cette séquence, où Max regarde Chloe (son invitée, donc) dormir, pendant quelques secondes. Quittez, finalement, la cinématique pour débloquer le trophée/succès « C'est fascinant » de Life is Strange: Reunion
.
Remarquons, à ce propos, que vous pouvez tout à fait réaliser le trophée/succès « C'est fascinant »
via la sélection de scènes (choisissez « Explorer »), et ce, après avoir terminé Life is Strange: Reunion
une première fois. Cela n'est, en revanche, pas possible pour le trophée/succès demandant de réussir tous les défis d'Insolence de Chloe au cours d'une même partie, dont nous vous donnons les bonnes réponses dans un guide dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que Life is Strange: Reunion
, qui est sorti le 26 mars 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.
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