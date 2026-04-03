Life is Strange: Reunion : Comment débloquer le trophée/succès « C'est fascinant » ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 avril 2026 à 11h54
Nous vous indiquons comment débloquer le trophée/succès « C'est fascinant » de Life is Strange: Reunion, impliquant de « regarder votre invitée dormir ».
Life is Strange: Reunion : Comment débloquer le trophée/succès « C'est fascinant » ?
Comme la grande majorité des jeux, Life is Strange: Reunion possède de nombreux trophées/succès, qu'il faut débloquer pour empocher le Platine ou 100 %. L'un d'entre eux, intitulé « C'est fascinant », exige de « regarder votre invitée dormir ». Il se peut que vous ne sachiez pas comment faire pour le débloquer.

C'est pourquoi, nous vous précisons, ci-dessous, comment débloquer le trophée/succès « C'est fascinant » de Life is Strange: Reunion, et donc comment regarder « votre invitée dormir ».

Ce qui suit pourrait légèrement vous spoiler. Vous voici prévenus.

Comment obtenir le trophée/succès « C'est fascinant » de Life is Strange: Reunion ?

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Pour débloquer le trophée/succès « C'est fascinant », soit « regarder votre invitée dormir », de Life is Strange: Reunion, il convient d'atteindre une séquence bien spécifique du jeu. En effet, après la rencontre entre Max et Chloe, vous aurez accès à la scène « Reunion ». À ce moment-là, Chloe ira dormir.

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Se réveillant la première, Max tentera de préparer un petit déjeuner à Chloe. À ce moment-là, c'est-à-dire juste après avoir descendu les escaliers et lorsque vous incarnez Max, remontez à l'étage. Une courte cinématique débutera alors. Laissez cette séquence, où Max regarde Chloe (son invitée, donc) dormir, pendant quelques secondes. Quittez, finalement, la cinématique pour débloquer le trophée/succès « C'est fascinant » de Life is Strange: Reunion.

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Remarquons, à ce propos, que vous pouvez tout à fait réaliser le trophée/succès « C'est fascinant » via la sélection de scènes (choisissez « Explorer »), et ce, après avoir terminé Life is Strange: Reunion une première fois. Cela n'est, en revanche, pas possible pour le trophée/succès demandant de réussir tous les défis d'Insolence de Chloe au cours d'une même partie, dont nous vous donnons les bonnes réponses dans un guide dédié.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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