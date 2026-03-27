Durée de vie Life is Strange: Reunion : Combien d'heures pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 mars 2026 à 10h52
Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Life is Strange: Reunion, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie Life is Strange: Reunion : Combien d'heures pour le terminer ?
Sorti à la fin du mois de mars 2026, Life is Strange: Reunion invite les joueurs et les joueuses à découvrir les dernières aventures de Max Caulfield et Chloe Price. Ce nouvel opus était plutôt attendu par les fans de la franchise, mais aussi par les nouveaux venus. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent naturellement quelle est la durée de vie de Life is Strange: Reunion, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Life is Strange: Reunion

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Life is Strange: Reunion dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale.

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Combien d'heures pour terminer Life is Strange: Reunion ?

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Cependant, grâce aux différents retours et aux indications données par les développeurs, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Life is Strange: Reunion, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur ce nouvel opus signé Deck Nine Games. Afin que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale ou bien décrocher le Platine/100 %.
  • Terminer l'histoire de Life is Strange: Reunion en ligne droite → Environ 10-12 heures.
  • Terminer Life is Strange: Reunion à 100 % → Environ 16-18 heures.
Ainsi, la durée de vie de Life is Strange: Reunion est plutôt correcte et est proche de celle des derniers opus de la licence. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir son 100 % ou Platine, sachez que nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Life is Strange: Reunion (toutefois, faites attention, il y a des intitulés spoilant des éléments narratifs).

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Rappelons, en guise de conclusion, que Life is Strange: Reunion est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :
  • PC (Steam)
    • Edition Standard → 31,69 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction.
    • Edition Deluxe → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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