Life is Strange: Reunion : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Life is Strange: Reunion.

Configurations PC Life is Strange: Reunion

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Windows 11 Processeur Intel Core i5-4670K ou AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i5-10600 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire 12 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go), AMD Radeon RX 480 (8 Go) ou Intel Arc A750 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 Go) ou AMD Radeon RX 6650 XT (8 Go) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 30 Go 30 Go Notes SSD recommandé SSD recommandé Détails Low - 1080p - 30 FPS High - 1080p - 60 FPS

Les détails des configurations « Performance » et « Ultra »

Configuration Performance Configuration Ultra Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Processeur Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-12600 ou AMD Ryzen 7 3700X Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go), AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6900 XT (16 Go) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 30 Go 30 Go Notes SSD recommandé SSD recommandé Détails High - 1440p - 60 FPS High - 2160p - 60 FPS

Les détails de la configuration « Hella High »

Configuration Hella High Système d'exploitation Windows 11 Processeur Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 5800X Mémoire 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go) DirectX Version 12 Stockage requis 30 Go Notes SSD recommandé Détails Hella High - 2160p - 30 FPS

PC (Steam) Edition Standard → 31,69 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction. Edition Deluxe → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Max Caulfield reprend prochainement du service dans. Plutôt attendu par les fans de la franchise, ce nouvel opus Life is Strange doit arriver à la fin du mois de mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 12 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite « recommandée ». Les développeurs de chez Deck Nine Games précisent également qu'il faut avoir 30 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 26 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :