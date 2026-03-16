Life is Strange: Reunion : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 17 mars 2026 à 17h44
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Life is Strange: Reunion.
Life is Strange: Reunion : Les configurations PC
Max Caulfield reprend prochainement du service dans Life is Strange: Reunion. Plutôt attendu par les fans de la franchise, ce nouvel opus Life is Strange doit arriver à la fin du mois de mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Life is Strange: Reunion.

Configurations PC Life is Strange: Reunion

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Life is Strange: Reunion, sachez qu'il convient de posséder 12 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite « recommandée ». Les développeurs de chez Deck Nine Games précisent également qu'il faut avoir 30 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Life is Strange: Reunion sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Life is Strange: Reunion ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10  Windows 11
Processeur Intel Core i5-4670K ou AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i5-10600 ou AMD Ryzen 5 3600
Mémoire 12 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go), AMD Radeon RX 480 (8 Go) ou Intel Arc A750 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 Go) ou AMD Radeon RX 6650 XT (8 Go)
DirectX Version 12  Version 12
Stockage requis 30 Go 30 Go
Notes SSD recommandé SSD recommandé
Détails Low - 1080p - 30 FPS High - 1080p - 60 FPS

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Les détails des configurations « Performance » et « Ultra »

  Configuration Performance Configuration Ultra
Système d'exploitation Windows 11 Windows 11
Processeur Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-12600 ou AMD Ryzen 7 3700X
Mémoire 16 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go), AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6900 XT (16 Go)
DirectX Version 12  Version 12
Stockage requis 30 Go 30 Go
Notes SSD recommandé SSD recommandé
Détails High - 1440p - 60 FPS High - 2160p - 60 FPS 

Les détails de la configuration « Hella High »

  Configuration Hella High
Système d'exploitation Windows 11
Processeur Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 5800X 
Mémoire 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go) 
DirectX  Version 12
Stockage requis 30 Go 
Notes SSD recommandé 
Détails  Hella High - 2160p - 30 FPS

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Life is Strange: Reunion arrive le 26 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :
  • PC (Steam)
    • Edition Standard → 31,69 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction.
    • Edition Deluxe → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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