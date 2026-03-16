Life is Strange: Reunion en dit plus sur sa durée de vie

Deck Nine Games a, récemment, évoqué la durée de vie de Life is Strange: Reunion, qui n'étonnera pas les fans de la franchise.
Comme vous le savez probablement déjà, ce mois de mars 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouveau jeu Life is Strange, soit Life is Strange: Reunion
. Alors que sa sortie approche à grand-pas, de plus amples informations à son sujet sont divulguées. Il y a peu de temps, Deck Nine Games a parlé de la durée de vie de Life is Strange: Reunion
.
La durée de vie de Life is Strange Reunion mentionnée par les développeurs
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Deck Nine Games a apporté quelques informations Life is Strange: Reunion
. Ainsi, les développeurs expliquent que la durée de vie de Life is Strange: Reunion est similaire à celle de Life is Strange: Double Exposure et de Life is Strange: True Colors
. À ce sujet, remarquons que terminer une partie sur Life is Strange: Double Exposure demandait entre 10 à 12 heures (voire 15 heures pour le 100 %). Cela vaut également pour Life is Strange: True Colors. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à finir Life is Strange: Reunion en un peu plus d'une dizaine d'heures environ
.
Pour autant, et comme vous vous en doutez, Life is Strange: Reunion proposera une certaine rejouabilité, d'autant plus que plusieurs fins sont au programme
.
De la rejouabilité et diverses fins sur Life is Strange: Reunion
Dans cette même publication sur Twitter/X, Deck Nine Games précise que Life is Strange: Reunion dispose de plusieurs fins
. Le studio de développement déclare à ce sujet :
En tant que dernier volet de la saga de Max et Chloé, Life is Strange: Reunion propose plusieurs fins.
Il n'y a pas de choix final unique et binaire. Tout le dénouement est façonné par une série de décisions et conséquences qui reflètent les choix que les joueurs ont faits tout au long du jeu. Ces résultats affectent Max, Chloe, les gens de [Université] Caledon, et Caledon elle-même.
Qui vit. Qui mort. Ce qui reste.
Chaque choix a des conséquences, et parfois, ce sont les décisions les plus intimes qui ont le plus d'impact.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Life is Strange: Reunion
aura de la rejouabilité, comme la plupart des autres opus Life is Strange. Ce qui signifie que celles et ceux qui voudront voir toutes les fins de ce nouveau titre y passeront nécessairement plus de temps.
Pour savoir ce que Deck Nine Games nous réserve pour les dernières aventures de Max Caulfield et Chloe Price, narrées dans Life is Strange: Reunion
, il faut patienter jusqu'au 26 mars 2026. Date à laquelle ce nouvel opus Life is Strange se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :
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