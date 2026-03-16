Life is Strange: Reunion en dit plus sur sa durée de vie

Deck Nine Games a, récemment, évoqué la durée de vie de Life is Strange: Reunion, qui n'étonnera pas les fans de la franchise.

La durée de vie de Life is Strange Reunion mentionnée par les développeurs

It's Burning Questions time again, and it's our final one before the game launches on March 26, 2026!



This time we discuss collectibles, endings, game length and more.



Thank you for being curious about the game, and we hope these answer some queries before you get to play Life… pic.twitter.com/v91L7EQvag — Life is Strange (@LifeIsStrange) March 14, 2026

De la rejouabilité et diverses fins sur Life is Strange: Reunion

En tant que dernier volet de la saga de Max et Chloé, Life is Strange: Reunion propose plusieurs fins.



Il n'y a pas de choix final unique et binaire. Tout le dénouement est façonné par une série de décisions et conséquences qui reflètent les choix que les joueurs ont faits tout au long du jeu. Ces résultats affectent Max, Chloe, les gens de [Université] Caledon, et Caledon elle-même.



Qui vit. Qui mort. Ce qui reste.



Chaque choix a des conséquences, et parfois, ce sont les décisions les plus intimes qui ont le plus d'impact.

















PC (Steam) Edition Standard → 31,69 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction. Edition Deluxe → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, ce mois de mars 2026 marquera l'arrivée d'un tout nouveau jeu Life is Strange, soit. Alors que sa sortie approche à grand-pas, de plus amples informations à son sujet sont divulguées. Il y a peu de temps,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Deck Nine Games a apporté quelques informations. Ainsi, les développeurs expliquent que. À ce sujet, remarquons que terminer une partie sur Life is Strange: Double Exposure demandait entre 10 à 12 heures (voire 15 heures pour le 100 %). Cela vaut également pour Life is Strange: True Colors. De ce fait,Pour autant, et comme vous vous en doutez,Dans cette même publication sur Twitter/X,. Le studio de développement déclare à ce sujet :De ce fait, et comme vous l'aurez compris,aura de la rejouabilité, comme la plupart des autres opus Life is Strange. Ce qui signifie que celles et ceux qui voudront voir toutes les fins de ce nouveau titre y passeront nécessairement plus de temps.Pour savoir ce que Deck Nine Games nous réserve pour les dernières aventures de Max Caulfield et Chloe Price, narrées dans, il faut patienter jusqu'au 26 mars 2026. Date à laquelle ce nouvel opus Life is Strange se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :