Life is Strange: Reunion : La liste complète des trophées et succès

Life is Strange: Reunion : Emplacement de toutes les photos de Max
Nous vous expliquons où et comment trouver toutes les photographies de Max sur Life is Strange: Reunion.
|Intitulé du trophée
|Description
|Fille aux cheveux verts
|Jouer en tant que Chloe pour la première fois.
|Mad Max
|Jouer en tant que Max pour la première fois.
|Étudiante potentielle
|Convaincre Noelle que vous visitez le campus.
|Réunion
|Réunir Max et Chloe.
|Seau-ve qui peut
|Empêcher le nettoyage du graffiti de la cour.
|Adjugé... vendu !
|Remporter les enchères silencieuses.
|L'âme d'un poète
|Écouter tous les poèmes de la soirée Open Mic.
|Pas une balance
|Convaincre Joey que vous soutenez sa cause.
|Complices
|Partir ensemble.
|Vous brûlerez tous
|La menace plane toujours.
|C'est fascinant
|Regarder votre invitée dormir.
|La cousine éloignée d'Uranus
|Aider Moses à nommer une étoile.
|Leçon de persuasion
|Convaincre Lucas de vous révéler des détails sur la manif.
|Joyeux anniversaire !
|Donner un cadeau d'anniversaire à Max.
|Merci, Watson
|Trouver tous les indices facultatifs en une seule partie.
|Problèmes de père
|Convaincre Ren d'admettre qu'il ressent de l'animosité envers Caledon.
|Carrément contenu
|Arrêter l'incendie en tant que Chloe.
|Deuxième chance
|Arrêter l'incendie en tant que Max.
|Temps-plices
|Terminer Life is Strange: Reunion.
|Accro aux podcasts
|Écouter tous les podcasts.
|Super Max
|Sauver tout le monde.
|Son et lumière !
|Partager un moment spécial avec Chloe et Moses.
|Mur de photos
|Trouver tous les objets à collectionner pour Max.
|Drugstore Makeup
|Trouver tous les objets à collectionner pour Chloe.
|Souvenirs, souvenirs
|Trouver tous les objets à collectionner.
|Reine de la répartie
|Remporter tous les défis Insolence en une seule partie.
|Tu viens avec moi
|Sauver Safi.
|Fille aux cheveux bleus
|Terminer le jeu en choisissant de sauver Chloe.
|L'Échelle de Jacob
|Terminer le jeu en choisissant de sauver Arcadia Bay.
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