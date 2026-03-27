Life is Strange: Reunion : La liste complète des trophées et succès

Life is Strange: Reunion dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour obtenir le Platine ou 100 %. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Life is Strange: Reunion

Intitulé du trophée Description Fille aux cheveux verts Jouer en tant que Chloe pour la première fois. Mad Max Jouer en tant que Max pour la première fois. Étudiante potentielle Convaincre Noelle que vous visitez le campus. Réunion Réunir Max et Chloe. Seau-ve qui peut Empêcher le nettoyage du graffiti de la cour. Adjugé... vendu ! Remporter les enchères silencieuses. L'âme d'un poète Écouter tous les poèmes de la soirée Open Mic. Pas une balance Convaincre Joey que vous soutenez sa cause. Complices Partir ensemble. Vous brûlerez tous La menace plane toujours. C'est fascinant Regarder votre invitée dormir. La cousine éloignée d'Uranus Aider Moses à nommer une étoile. Leçon de persuasion Convaincre Lucas de vous révéler des détails sur la manif. Joyeux anniversaire ! Donner un cadeau d'anniversaire à Max. Merci, Watson Trouver tous les indices facultatifs en une seule partie. Problèmes de père Convaincre Ren d'admettre qu'il ressent de l'animosité envers Caledon. Carrément contenu Arrêter l'incendie en tant que Chloe. Deuxième chance Arrêter l'incendie en tant que Max. Temps-plices Terminer Life is Strange: Reunion. Accro aux podcasts Écouter tous les podcasts. Super Max Sauver tout le monde. Son et lumière ! Partager un moment spécial avec Chloe et Moses. Mur de photos Trouver tous les objets à collectionner pour Max. Drugstore Makeup Trouver tous les objets à collectionner pour Chloe. Souvenirs, souvenirs Trouver tous les objets à collectionner. Reine de la répartie Remporter tous les défis Insolence en une seule partie. Tu viens avec moi Sauver Safi. Fille aux cheveux bleus Terminer le jeu en choisissant de sauver Chloe. L'Échelle de Jacob Terminer le jeu en choisissant de sauver Arcadia Bay.

PC (Steam) Edition Standard → 31,69 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction. Edition Deluxe → 37,49 € au lieu de 50 €, soit 25 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de mars 2026,possède, comme tous les autres jeux, divers. Comme toujours, les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le Platine ou bien 100 % du titre de Deck Nine Games doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageonsPour empocher le 100 % ou Platine de, nommé « Life is Strange », la communauté doit progresser dans l'histoire, mais aussi effectuer des actions bien précises aux côtés de Max Caulfield et Chloe Price. Mais, sans plus tarder, voici(attention, certains intitulés contiennent des spoilers, notamment quant à la conclusion) :Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 26 mars 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC (Steam) avec une petite réduction, en plus d'offres sur des cartes PlayStation Store :