Life is Strange : Un nouveau jeu en approche ? Les premières informations devraient ravir les fans

Il semblerait qu'un nouvel opus Life is Strange soit en préparation.

Un nouveau jeu Life is Strange a été listé

Chloé Price était la partenaire de Max Caulfield dans le temps... Sa disparition est le plus grand regret de Max. À présent, Chloé est arrivée à l'université de Caledon. Hantée par des cauchemars et des souvenirs impossibles, elle a besoin de l'aide de Max. Mais Max est déjà en pleine crise : dans trois jours, un incendie dévastateur ravagera le campus.

Une date de sortie évoquée

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Depuis le mois d'octobre 2024, les joueurs et les joueuses appréciant la licence Life is Strange peuvent découvrir les nouvelles aventures de Max Caulfield dans. Toutefois, il semblerait que la franchise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin :En effet, comme repéré par plusieurs rédactions spécialisées et internautes,. Si la page en question n'est plus visible depuis plusieurs heures, de nombreuses personnes ont pu enregistrer certaines informations.Selon les éléments partagés sur le site de PEGI, le potentiel Life is Strange: Reunion permettrait aux joueurs et aux joueuses de retrouver Max Caulfield, mais surtout Chloé Price, qui était aux abonnés absentes dans Double Exposure. La description partagée fut la suivante :Un scénario qui semble tout à fait plausible, dans les faits. Toutefois, à l'heure actuelle, Square Enix n'a pas communiqué officiellement à ce sujet.Sur ladite page du site de PEGI, une date de sortie pour le possible Life is Strange: Reunion a été mentionnée : le 27 mars 2025. Évidemment, celle-ci interroge beaucoup la communauté, étant donné que nous sommes à présent en 2026. Cependant, il pourrait bien s'agir d'une date provisoire, ou bien d'une erreur. De plus, d'après les retours, seule la PS5 serait concernée par ce potentiel nouvel opus Life if Strange. Ce qui, là encore, semble étrange.Ainsi, et comme vous l'aurez compris, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Pour savoir si oui ou non un nouvel opus Life is Strange est bel et bien en préparation, il est préférable d'attendre une communication de la part de Square Enix, bien que cette apparition sur le site de PEGI puisse déjà être perçue comme un bon signe. Affaire à suivre donc...