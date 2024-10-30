Life is Strange: Double Exposure : Quelle est sa durée de vie ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2024 à 12h05
Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Life is Strange: Double Exposure et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Life is Strange: Double Exposure : Quelle est sa durée de vie ?
Life is Strange: Double Exposure, qui est la cinquième opus de la licence, est développé par Deck Nine et édité par Square Enix. Disponible depuis le 29 octobre 2024, le titre réintroduit, comme vous le savez probablement déjà, Max Caulfield en tant que protagoniste. Cette dernière dispose de nouveaux pouvoirs, qui lui permettront de résoudre l'affaire du meurtre de sa meilleure amie, Safi.

De nombreuses personnes au sein de la communauté, fan ou non de la franchise, comptent se plonger dans les nouvelles aventures de Max. Certains joueurs et joueuses se demandent alors quelle est la durée de vie de Life is Strange: Double Exposure, et donc combien d'heures faut-il pour terminer l'histoire principale.

Combien d'heures pour terminer Life is Strange: Double Exposure ? 

Comme pour la plupart des jeux, la durée de vie de Life is Strange: Double Exposure dépend de votre façon de jouer mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez décrocher le Platine/100 % du jeu, vous passerez nécessairement plus d'heures dessus qu'une personne ne cherchant qu'à terminer l'histoire principale. D'autant plus que l'un des trophées/succès exige de finir le titre deux fois.
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Toutefois, grâce à notre expérience personnelle sur le soft et les différents retours, nous pouvons vous partager une estimation en ce qui concerne la durée de vie de Life is Strange: Double Exposure, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu narratif de Deck Nine avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce, en fonction de divers objectifs.
  • Terminer l'histoire principale de Life is Strange: Double Exposure → Environ 10 heures.
  • Terminer l'histoire principale de Life is Strange: Double Exposure et faire de l'annexe → Environ 12 heures.
  • Terminer Life is Strange: Double Exposure à 100 % → Environ 15 heures.
Ainsi, Life is Strange: Double Exposure possède une durée de vie assez conséquente. À titre de comparaison, il fallait environ 10 heures pour terminer l'histoire d'Alex Chen, narrée dans Life is Strange: True Colors.

Miniature vidéo

Life is Strange: Double Exposure est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch arrivera plus tard. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 3,99 € au lieu de 50 €, soit 92 % de réduction.
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  • PS5
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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